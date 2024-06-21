ООН призывает прекратить поставки оружия Израилю

By Euronews

Эксперты ООН заявляют, что торговцы оружием и финансисты могут быть привлечены за причастность к геноциду

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ООН настойчиво призывает прекратить поставки оружия и боеприпасов Израилю. Эксперты организации заявили, что компании, снабжающие Еврейское государство, рискуют оказаться соучастниками преступлений против человечности, в которых правозащитники обвиняют израильских политических и военных руководителей.

Против Израиля уже открыты дела в международных судах. Так, месяц назад Международный уголовный суд призвал ЦАХАЛ немедленно остановить операции в Рафахе из-за «реальной угрозы геноцида».

В докладе ООН приводится список крупнейших мировых производителей оружия, которые, по заявлениям экспертов, могут быть привлечены к реальной ответственности. Причём это касается и непрямых поставок через посредников и третьи страны.

Компании, финансирующие торговлю оружием и его транспортировку, по мнению экспертов ООН, также должны нести ответственность.

На этом фоне вновь обострились отношения Израиля и США — также из-за поставок оружия. В Белом доме выразили «сильное разочарование» недавними заявлениями премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который заявил, что США задерживают поставки оружия.

Американские политики и дипломаты заявили, что не знают, о каких задержках говорил глава кабинета. В Вашингтоне подчеркнули, что ни одна страна не сделала для поддержки Израиля столько, сколько США.