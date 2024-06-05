Доклад FEWS NET о возможности голода в Газе

Независимая группа экспертов FEWSNET предупреждает: высока вероятность того, что на севере сектора Газа начался голод. Израиль это отрицает.

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"Существует вероятность того, что голод уже поразил северную часть сектора Газа, хотя официальное заявление не может быть пока сделано", - бьёт тревогу группа независимых экспертов, известная как Сеть систем раннего предупреждения о голоде, или FEWS NET, отмечая, что критический порог был достигнут или превышен на севере сектора Газа в апреле.

Группа считает, что голод, скорее всего, сохранится как минимум до июля, если не произойдет фундаментальных изменений в том, как распределяется продовольственная помощь, и как к ней получают доступ палестинцы после прибытия в Газу. Авторы доклада говорят, что люди, в том числе дети, умирают от голода на осажденной территории, однако признают, что их возможности по сбору данных ограничены войной.

Голод существует, когда 20% домохозяйств фактически голодают; по меньшей мере 30% детей страдают истощением; а двое взрослых или четверо детей на каждые 10 000 человек ежедневно умирают от голода и его осложнений.

Израиль неоднократно отрицал наличие голода в секторе Газа и отвергал обвинения в том, что он использовал голод в качестве оружия в войне против ХАМАС.

Официальное заявление о вызванном в секторе Газа голоде может быть использовано в качестве доказательства в Международном уголовном суде, а также в Международном суде ООН, где против Израиля выдвинуты обвинения в геноциде.

Авторы доклада также говорят, что усилия по увеличению помощи сектору Газа недостаточны, и призывают израильское правительство принять срочные меры.

Большая часть 2,3 млн мирных жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома с начала войны. По данным палестинской стороны в результате военных действий были убиты более 36 тыс палестинцев.

Расширяющееся наступление Израиля в Рафахе в значительной степени перекрыло поток продовольствия, медикаментов и других товаров для палестинцев, для которых достать еду стало проблемой.

На юге сектора тысячи палестинцев вернулись в Хан-Юнис, где отсутствует базовая инфраструктура. Люди пытаются получить минимальное количество воды, чтобы выжить.

Лагерь для перемещенных лиц в Хан-Юнисе всё растёт по мере расширения израильского наступления на Рафах

Между тем, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов на Израиль и ХАМАС с целью принятия их предложения о трехэтапном прекращении огня, соглашение о перемирии всё ещё не заключено.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа ради освобождения заложников. Но только на 42 дня.