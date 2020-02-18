Футбол как борьба за свои права

Курдской девушке Самар Шейх всего 20 лет. Она живёт в городе Амуда на северо-востоке Сирии, недалеко от турецкой границы, и играет в футбол. В ультра-консервативной общине сирийских курдов это означает ежедневную борьбу за право женщины заниматься спортом, и тем более таким, который считается мужским.

Самар и её подруги по команде годами подвергались насмешкам прохожих, соседей и даже своих собственных семей. "Футбол - это не для девушек", - часто слышат они и сейчас.

"Чем больше взрослеет девушка, тем чаще люди ей говорят, что пора прекратить заниматься спортом. В нашем обществе это не принято и осуждается. Из-за этого я даже на какое-то время прекратила играть в футбол. Но потом вернулась, настроенная ещё более решительно", - рассказывает Самар.

Такая самоотверженность была наконец вознаграждена в начале февраля, когда команда выиграла первый женский чемпионат Сирии по футболу. Самар была названа лучшим бомбардиром турнира, а когда девушки вернулись домой, их встречали сотни ликующих жителей Амуды. Победу своих футболисток город праздновал до самого утра.