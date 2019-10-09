Алкогольный айсберг России

21-летний студент Антон родом из Нового Уренгоя. В этом городе проблема алкоголизма остро стоит уже давно. Сам молодой человек решил объявить пьянству бой пять лет назад. Он видел, как водка разрушает жизни людей, целые семьи и вступил в организацию "Трезвая Россия".

"Бесит ситуация, которая у нас происходит. - признается Антон Боровский, координатор проекта. - Алкогольные лоббисты говорят, что проблем у нас нет, что алкоголь можно продавать всегда и везде. И мы с этим боремся. Наша цель - выявить продажу алкоголя после 23 часов и наказать нарушителя".

Российские законы запрещают розничную продажу спиртного в ночное время. Идет "ловля на живца".

"В Москве уже за полночь. И только что Антон купил бутылку пива, которая станет вещественным доказательством для полиции", - передает из Москвы Галина Полонская, корреспондент Euronews.

Магазину теперь грозит штраф до 100 тысяч рублей. Это лишь одна из мер по профилактике алкоголизма в стране. Среди других - повышение акцизов, введение минимальной розничной цены на водку.

Все это, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, привело к сокращению потребления спиртного на 43% с 2003 по 2016 год. Пить стали действительно меньше, отмечают члены "Трезвой России", но напоминают: статистика учитывает далеко не все данные.

Помимо легальной части рынка, есть и контрафактная часть., с которой надо бороться. Государство это понимает, делает какие-то попытки, но пока они тщетны. Только нашими усилиями в прошлом году было выявлено около 1500 тонн контрафактного алкоголя. Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия"

Объем рынка запрещенной онлайн-торговли "горячительными напитками" вырос за 2018 год на 23% и превысил 2,1 млрд руб.

Ежегодно сто тысяч россиян обращаются за медицинской помощью после употребления контрафактной продукции.

В интернете огромное количество предложения по покупке алкоголя с большими скидками большими партиями. Продают от имени различных компаний. Естественно, это 100-процентная подделка. Естественно, это сверхприбыль. Андрей Бусаргин директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности в Group-IB

Самый крупный по числу жертву случай отравления суррогатным алкоголем зафиксирован в Иркутске в 2016 году. Тогда 78 человек погибли, выпив концентрат "Боярышник" с метиловым спиртом.