Балеарские острова борются с алкотуризмом

Пить умеренно, с балконов в бассейны не прыгать: власти Испании начали борьбу с алкотуризмом на Балеарских островах. На популярных морских курортах введены ограничения на продвижение спиртных напитков и на вечеринки. Прекращена выдача лицензий на круизы с алкоголем.

Под запретом в ряде городов оказались промо-акции, в рамках которых туристам предлагали напитки со скидками или и вовсе неограниченный доступ к спиртному. В региональном правительстве называют этот прорывом в борьбе за оздоровление туризма. «Балеары стали первым европейским направлением, где борются с подобными видами досуга», — заявил советник по туризму местной администрации Яго Негеруэла.

Борьбу с алкотуризмом объясняют заботой не только о здоровье и образе региона, но и о покое местных жителей, которые жалуются на шумные вечеринки. С круглосуточными вечеринками связывают отток населения из курортных районов. В то же время некоторые ограничения встретили жёсткую критику со стороны объединений туристического бизнеса, который уже подсчитывает убытки. «Заставлять магазины и бары закрываться в половину десятого вечера — это перебор. И снова больше всего страдают небольшие магазины», — жалуются в Ассоциации туристического обслуживания Майорки.

Наряду с алковечеринками на Балеарских островах запретили ещё одну популярную туристическую забаву — прыжки с балконов в бассейны. Отмечается, что это развлечение часто приводит к серьёзным травмам, а иногда и к жертвам. Теперь нарушителям грозят немедленным выселением и крупными штрафами.