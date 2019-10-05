США - Греция: связи крепнут

Ни одна страна не может держать в заложниках Европу в том, что касается разведки запасов энергетических ресурсов в Средиземном море. Об этом во время визита в Афины заявил госсекретарь США Майк Помпео. Рречь идет о буровых работах, которые Турция проводит у побережья Кипра.

Майк Помпео, госсекретарь США: "Мы сказали туркам, что незаконное бурение неприемлемо, и мы будем продолжать предпринимать шаги по дипломатической линии с тем, чтобы убедиться, что мы, как и всегда, обеспечиваем законную деятельность".

Брюссель и Афины считают незаконной разведку газовых месторождений у побережья, которую ведут два турецких судна. Лицензии на эксплуатацию в этой области были выданы французским и итальянским энергетическим гигантам Total и Eni в сентябре прошлого года.

Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, "недавние действия Турции в блоке 7 исключительной экономической зоны Республики Кипр самым грубым образом нарушают суверенные права Кипра".

Пребывание Помпео в Греции отмечено еще одним важным событием. Корреспондент Euronews Николета Друга передает из Афин: "Майк Помпео и его коллега Никос Дендиас подписали обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США. Оно предусматривает усиление военного присутствия США в центральной и северной Греции, и подтверждает повышенный интерес Вашингтона к Балканам и Восточному Средиземноморью. В Афинах говорят, что договор приведет к усилению оборонной способности Греции. Кроме того, он является посланием для тех, кто действует вне рамок международного права".

Левые партии Греции и их сторонники провели акцию протеста против визита в страну госсекретаря США. Манифестанты прошли мирным маршем к американскому посольству в Афинах. Во время протеста произошли столкновения участников акции со стражами порядка.