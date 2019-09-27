Австрия: предвыборный расклад

Последние дебаты лидеров ведущих политических партий Австрии прошли в четверг в преддверии досрочных парламентских выборов.

Спустя четыре месяца после корупционного скандала "Ибица-гейт", из-за которого в отставку был отправлен кабинет министров во главе с Себастьяном Курцем, бывший канцлер готовится взять реванш.

Возглавляемая им "Австрийская Народная Партия" лидирует в опросах общественного мнения.

Аналитики гадают: пойдут ли консерваторы на сделку с ультраправыми, и окажется ли "Партия свободы" вновь в составе коалиционного правительства?

"Наша цель - победить в воскресенье. Если народ выразит своё нам доверие, то мы начнём переговоры со всеми сторонами. Я отнесусь к этому со всей ответственностью и постараюсь сформировать стабильное правительство. Если сделать это не удастся, то допустимый вариант - правительство меньшинства", - заявил Себастьян Курц.

Борьба за второе место скорее всего развернётся между "Партией свободы" и Социал-демократической партией. Чтобы заручиться поддержкой избирателей, последняя поставила вопрос об экологической политике страны.

"Давайте направим всю нашу энергию в расширение железнодорожной сети в Австрии, повысим её эффективность. Путешествуя по Швейцарии, например, вы видите, что на короткие расстояния там никто не летает, потому что это неэкономично. Если сделать жд-транспорт более привлекательным способом передвижения, то люди перестанут летать", - выразила уверенность лидер социал-демократов Памела Ренди-Вагнер.

Впрочем, эту точку зрения разделяют и в партии "Зелёных". На фоне возросшего интереса к теме климата и судя по результатам опросов, у неё есть все шансы вернуть себе места в Национальном совете.

Парламентские выборы в Австрии состоятся в воскресенье.