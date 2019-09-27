Какая коалиция ждет Австрию?

В преддверии внеочередных парламентских выборов австрийские политики борются за каждый голос. По данным соцопросов, консерваторы во главе с Себастьяном Курцем - явные фавориты гонки. Но кто окажется на втором месте? По мнению экспертов, на него претендуют "Партия свободы" и Социал-демократическая партия.

А что об этом думают жители Вены?

- Я бы хотела, чтобы коалицию сформировали социал-демократы и зеленые, - говорит девушка.

- Было бы здорово, если бы могли сработаться социал-демократы и Себастьян Курц, - считает молодой австриец,

- Я против какой бы то ни было коалиции. Я за то, чтобы в правительство входили эксперты, - в свою очередь, признается еще одна избирательница.

Политолог Пауль Шмидт уверен, что Курц может заключить союз с "зелеными" и либералами или же вновь сойтись с ультраправыми из "Партии свободы": "В последнем случае мы не увидим ничего нового: проевропейское правительство, защищающее интересы национального государства. Если же объединятся Австрийская народная партия, "зеленые" и либералы, в коалиции будет гораздо больший разброс мнений?. И тогда правительство будет выступать за дальнейшую евроинтеграцию, а также сфокусируется на вопросах изменения климата".

"Хотя, согласно соцопросам, за Курца могут проголосовать на 10% избирателей больше, чем за его конкурентов, он сам говорит о "напряженной борьбе". Возможно, он опасается, что ему не удастся мобилизовать своих сторонников. Ведь реальной борьбы за пост канцлера нет. Избирательная кампания довольно скромная. В то же время, эксперты предупреждают о понижении избирательной активности в преддверии воскресных выборов", - передает из Вены Йоханнес Плешбергер, Euronews.