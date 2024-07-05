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Ультраконсерватор или реформист: в Иране выбирают президента

Оба кандидата на пост президента Ирана - Масуд Пезешкиян и Саид Джалили - уже проголосовали на своих участках.
Оба кандидата на пост президента Ирана - Масуд Пезешкиян и Саид Джалили - уже проголосовали на своих участках. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Надежда Дрямина
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Скоро станет известно имя того, кто займёт пост президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси. Иранцы голосуют во втором туре выборов. Первый прошёл при самой низкой явке в истории страны.

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Граждане Ирана голосуют во втором туре президентских выборов. Они были назначены после того, как в мае при крушении вертолёта погиб возглавлявший страну Ибрахим Раиси.

Избирателям предстоит выбрать между бывшим переговорщиком по ядерной программе Саидом Джалили, который в прошлом возглавлял канцелярию духовного лидера Ирана Хаменеи, и кардиохирургом, экс-министром здравоохранения Масудом Пезешкияном.

Первый - представитель утраконсервативного крыла. Второй - ориентирован на умеренные реформы.

Сторонники Пезешкияна предупреждают, что Джалили приведёт в Тегеран правительство в стиле “Талибана”, в то время как Джалили критиковал соперника за проведение кампании по нагнетанию страха.

Первый тур не выявил победителя: ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Самую низкую явку за всю историю - всего 40% - политологи объясняют политической апатией в обществе на фоне глубокого экономического кризиса и недавних массовых протестов, жёстко подавленных иранскими силовиками.

Многие политики и общественные деятели, в том числе находящаяся в тюрьме главная правозащитница страны, лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади призывали к бойкоту выборов.

Должность президента - вторая по значимости в Исламской республике. Последнее слово в решение важных государственных вопросов - за верховным лидером 85-летним аятоллой Али Хаменеи.

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