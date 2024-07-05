EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Лейбористы одерживают уверенную победу на всеобщих выборах в Великобритании

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер выступает в избирательном округе Холборн и Сент-Панкрас в Лондоне, 5 июля 2024 года.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер выступает в избирательном округе Холборн и Сент-Панкрас в Лондоне, 5 июля 2024 года. Авторское право Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Лейбористы ожидаемо побеждают на всеобщих выборах в Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола. Их лидер Кир Стармер займет пост премьера.

РЕКЛАМА

Лейбористская партия Великобритании одержит убедительную победу на состоявшихся 4 июля, показывают результаты экзитпола.

Лидер лейбористов Кир Стармер станет следующим премьер-министром страны.

После того как стало известно, что Стармер получает место в парламенте после победы в своем избирательном округе, лидер Лейбористской партии заявил, что избиратели "высказались и готовы к переменам".

Подсчет голосов завершен примерно на 100 избирательных округах из 650.

Как следует из результатов экзитпола, проведенного Ipsos по заказу Би-би-си, ITV и Sky News, лейбористы получают абсолютное большинство в 650-местном парламенте — 410 мест.

У консерваторов, согласно этим данным - лишь 131 место, что является худшим результатом за двухвековую историю тори, но при этом несколько больше, чем предсказывали предвыборные опросы. В предыдущем составе парламента у них было 345 депутатов.

Либерал-демократы могут получить 61 мандат, партия "Реформа" Найджела Фараджа - 13 , шотландские националисты - 10, валлийские националисты - 4, партия Зелёных - 2.

Официальные результаты подсчёта голосов станут известны в ближайшие часы.

Это первые всеобщие выборы в Великобритании после выхода страны из Европейского союза.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Британцы избирают Палату общин

К выборам в Великобритании: контроль за миграцией - в центре внимания

В Лондоне открывается выставка Наоми Кэмпбелл

Выборы Великобритания Выборы в Великобритании 2024 Лейбористы Риши Сунак тори