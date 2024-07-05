Лейбористы одерживают уверенную победу на всеобщих выборах в Великобритании

By Euronews

Лейбористы ожидаемо побеждают на всеобщих выборах в Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола. Их лидер Кир Стармер займет пост премьера.

РЕКЛАМА

Лейбористская партия Великобритании одержит убедительную победу на состоявшихся 4 июля, показывают результаты экзитпола.

Лидер лейбористов Кир Стармер станет следующим премьер-министром страны.

После того как стало известно, что Стармер получает место в парламенте после победы в своем избирательном округе, лидер Лейбористской партии заявил, что избиратели "высказались и готовы к переменам".

Подсчет голосов завершен примерно на 100 избирательных округах из 650.

Как следует из результатов экзитпола, проведенного Ipsos по заказу Би-би-си, ITV и Sky News, лейбористы получают абсолютное большинство в 650-местном парламенте — 410 мест.

У консерваторов, согласно этим данным - лишь 131 место, что является худшим результатом за двухвековую историю тори, но при этом несколько больше, чем предсказывали предвыборные опросы. В предыдущем составе парламента у них было 345 депутатов.

Либерал-демократы могут получить 61 мандат, партия "Реформа" Найджела Фараджа - 13 , шотландские националисты - 10, валлийские националисты - 4, партия Зелёных - 2.

Официальные результаты подсчёта голосов станут известны в ближайшие часы.

Это первые всеобщие выборы в Великобритании после выхода страны из Европейского союза.