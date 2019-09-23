В России появится список сайтов, распространяющих фейк-новости

В России появится список изданий, интернет-сообществ и отдельных людей которые, как считают в Роскомнадзоре, распространяют фейковые новости. Об этом говорится в докладе, который подготовил глава ведомства Александр Жаров. В перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

"Профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на фактчекинг оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы", - заявил Жаров, добавив, что распространение фейковых новостей – это "общемировая проблема".

В качестве примера фейк-ньюс в докладе приводится информация о событиях в селе Чемодановка в Пензенской области, где несколько месяцев назад произошла массовая драка с участием местных цыган. После этого в соцсетях началась фейк-кампания.

О создании реестра Роскомнадзор сообщил еще в мае этого года, вызвав резкую критику со стороны общественных организаций. "Данное решение довольно абсурдно и странно. Непонятно, на каком основании будут создаваться списки подобных новостей, изданий, СМИ", - считает руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк.

Особенная опасность, по его мнению, заключается в том, что Роскомнадзор может составить не только "черный список", но и реестр тех СМИ, которым можно доверять - "белый список". "Получится, что какие-то СМИ для госведомства будут более достоверными, какие-то менее достоверными. И делаться это будет в соответствии с какими-то непрозрачными критериями. Конечно, я вижу в этом ограничения для СМИ и введение очередной неформальной цензуры", - сказал он.

Закон, запрещающий распространение фейковых новостей, был подписан президентом в марте этого года. В соответствии с документом, решение о признании информации недостоверной принимает Генпрокуратура, блокировкой ресурса занимается Роскомнадзор.

За фейки предусмотрен штраф от 30 тысяч рублей для физических лиц до 1,5 млн рублей, если из-за распространения недостоверных данных был нарушен общественный порядок и погибли люди.

С начала действия закона в Роскомнадзор поступило 10 требований Генеральной прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов и 128 "зеркал" (точная копия данных одного сервера на другом), содержащих фейковую информацию, распространение которой несет угрозу общественной безопасности.