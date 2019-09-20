Охота и скачки: Национальные игры кочевников

Под звуки традиционных киргизских напевов на берегу озера Иссык-Куль тысячи зрителей наблюдали за увлекательными соревнованиями, история которых корнями уходит в древность.

Национальные игры кочевников - мероприятие, цель которого, по словам устроителей, - возродить давние нацинальные традиции Киргизии.

В состязаниях приняли участия сотни атлетов со всей страны, которым предстояло показать свои охотничьи навыки и мастерство наездника. Всего в программе значилось десять спортивных дисциплин. Пожалуй, самой зрелищной стала игра "кок-бору" - борьба двух команд всадников за тушу козла.

В перерывах между соревнованиями зрители могли послушать, как облачённые в традиционные киргизские наряды артисты фольклорных коллективов читают "манас" - народный киргизский эпос - или посмотреть театрализованное действо на историческую тему.