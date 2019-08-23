Венгрия: за чертой бедности

Дома - лачуги, жилые массивы, похожие на трущобы, неустроенный быт... Северные регионы Венгрии - беднейшие в стране. В одном из них, в деревне Мижерфа живёт Рената Мезё с шестью детьми. Отец семейства трудится на местном заводе. Его зарплаты явно не хватает для обеспечения семьи всем необходимым, сетуют супруги.

"Мой муж - сварщик. Его зарплата - 165 тысяч форинтов (около 500 евро). Если он берёт дополнительные часы, то может заработать 200 тысяч. Ещё государство платит нам детское пособие - 100 тысяч форинтов", - рассказывает наша собеседница.

Вариантов для трудоустройства в этом районе мало. Чтобы прокормить семью, некоторым приходится проделывать путь в 100 километров и больше, работать в несколько смен.

_"Скоро начнётся новый учебный год. Я отложила немного денег, но всё до копейки будет потрачено. Наверняка мне придётся искать подработку, чтобы свести концы с концами”, - _ говорит ещё одна жительница деревни по имени Ева Берки.

В Венгрии порог бедности официально установлен на уровне 83 855 форинтов (порядка 256 евро). Но средний доход малообеспеченных граждан на 25% меньше.

"Угольная шахта по-соседству была закрыта более 25 лет назад. В Мижерфе нет ни одного продовольственного магазина, ни одной школы. Закрылся и Дом культуры, где был кинотеатр. В таких деревнях бедность означает не только отсутствие денег, но и возможностей”, - передаёт наш корреспондент Габор Кисс.

Помощь нуждающимся здесь оказывают некоммерческие организации. Глава одной из них убеждён в том, что проблема бедности может быть решена только путём повышения уровня образования и создания рабочих мест.

"В последние годы нашей работы мы наблюдаем рост числа малообеспеченных семей, несмотря на то, что появляются хорошие идеи, инициативы. Но без государственных субсидий любые начинания не будут эффективными в долгосрочной перспективе”, - утверждает Томаш Хорн, социолог, глава местной НПО.

Разрыв с доходах населения характеризует медианный показатель риска бедности. Среди стран Евросоюза самый высокий его уровень в 2017 году был зафиксирован в Румынии. Самый низкий - в Финляндии. С того года, по данным социологов, разрыв в Венгрии начал увеличиваться.

Тем временем, представители одного небольшого по численности слоя венгерского общества становятся всё богаче. Стремительный рост рынка элитной недвижимости в Будапеште - тому доказательство.

"Всё больше и больше венгров ищут дорогие апартаменты. Они желают приобрести дома или квартиры премиум-класса либо для проживания, что тоже свидетельствует об укреплении экономики, либо по инвестиционным соображениям", - объясняет Бенедикт Карой, аналитик в агентстве недвижимости.

А между тем, потребительские расходы самых бедных в стране людей (это 20% от общего числа населения Венгрии) по-прежнему в четыре раза меньше расходов самых богатых.