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Венгрия: ностальгия по коммунизму?

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  Сергей Щербаков 
Венгрия: ностальгия по коммунизму?
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Euronews
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За 30 лет после падения коммунистического режима Венгрия сильно изменилась. Однако многие люди старшего поколения все еще помнят, какая жизнь была "тогда". Для одних перемены однозначно стали благом, другие же вспоминают о коммунистическом прошлом с сожалением.

В 1989 году Венгерская социалистическая рабочая партия провела свой последний съезд. Тогда парламент принял закон о многопартийности, и на последовавших за этим выборах к власти пришла оппозиция.

Съемочная группа Euronews встретилась с обычными жителями Будапешта и узнала у них, как изменилась жизнь в Венгрии:

_"Сегодня у нас демократия. Мы можем спокойно говорить на политические темы на улице, в кафе. Еще одно преимущество - отсутствие границ. Когда я был молодой, то мог выехать только в Чехословакию и ГДР. Мои дети могут путешествовать по всему миру", - говорит Габор Сабо.
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Согласно опросам, 47% венгров считают, что переход от коммунизма к демократии был позитивным шагом для страны. Однако это не так уж и много, если сравнивать аналогичные показатели с Польшей или Чехией. Около 40% венгров сегодня до сих пор сожалеют о крахе коммунистического режима.

"Раньше было лучше! - убежден Ласло Ковач. - Все говорят про свободу. Но я сужу по своей ситуации: я пенсионер, а все равно вынужден работать, чтобы выжить. Пенсии не хватает. Раньше я мог позволить себя пару раз в месяц поехать отдыхать на природу. Теперь уже не могу - денег просто нет на это".

Откуда же столько пессимизма? Социсследования показывают, что лишь 26% венгров довольны уровнем жизни. При этом 43% населения Венгрии убеждено, что раньше жизнь была "лучше" или даже "значительно лучше". И это при том, что страна уже 15 лет находится в составе ЕС.

В других странах Европы, где также были коммунистические режимы, картина прямо противоположная. По мнению экспертов, это весьма показательно и весьма красноречиво говорит о нынешнем экономическом положении Венгрии.

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