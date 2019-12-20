Венгрия: ностальгия по коммунизму?

За 30 лет после падения коммунистического режима Венгрия сильно изменилась. Однако многие люди старшего поколения все еще помнят, какая жизнь была "тогда". Для одних перемены однозначно стали благом, другие же вспоминают о коммунистическом прошлом с сожалением.

В 1989 году Венгерская социалистическая рабочая партия провела свой последний съезд. Тогда парламент принял закон о многопартийности, и на последовавших за этим выборах к власти пришла оппозиция.

Съемочная группа Euronews встретилась с обычными жителями Будапешта и узнала у них, как изменилась жизнь в Венгрии:

_"Сегодня у нас демократия. Мы можем спокойно говорить на политические темы на улице, в кафе. Еще одно преимущество - отсутствие границ. Когда я был молодой, то мог выехать только в Чехословакию и ГДР. Мои дети могут путешествовать по всему миру", - говорит Габор Сабо.

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Согласно опросам, 47% венгров считают, что переход от коммунизма к демократии был позитивным шагом для страны. Однако это не так уж и много, если сравнивать аналогичные показатели с Польшей или Чехией. Около 40% венгров сегодня до сих пор сожалеют о крахе коммунистического режима.

"Раньше было лучше! - убежден Ласло Ковач. - Все говорят про свободу. Но я сужу по своей ситуации: я пенсионер, а все равно вынужден работать, чтобы выжить. Пенсии не хватает. Раньше я мог позволить себя пару раз в месяц поехать отдыхать на природу. Теперь уже не могу - денег просто нет на это".

Откуда же столько пессимизма? Социсследования показывают, что лишь 26% венгров довольны уровнем жизни. При этом 43% населения Венгрии убеждено, что раньше жизнь была "лучше" или даже "значительно лучше". И это при том, что страна уже 15 лет находится в составе ЕС.

В других странах Европы, где также были коммунистические режимы, картина прямо противоположная. По мнению экспертов, это весьма показательно и весьма красноречиво говорит о нынешнем экономическом положении Венгрии.