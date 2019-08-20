Две станции замера радиации возобновили работу

Две станции мониторинга уровня радиации возобновили передачу данных. Об этом написал в Twitter исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Данные начали поступать со станций Пеледуй в Якутии и Билибино на Чукотке.

Ранее Зербо сообщил, что четыре станции: в Билибино, в селе Залесово в Алтайском крае, в Дубне и Кирове - перестали выходить на связь через несколько дней после взрыва в Северодвинске. О проблемах на станции Пеледуй ранее не сообщалось.

Секретарь ОДВЗЯИ заявил, что российские чиновники объясняли ситуацию проблемами со связью, но при этом не говорили, когда станции заработают снова. У себя в Twitter Зербо опубликовал карту, на которой видно, как могло происходить распространение "гипотетических частиц" после взрыва.

В ответ на слова Зербо замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, которые входят в Международную систему мониторинга ядерных испытаний, - это добровольное дело страны. Кроме того, Рябков подчеркнул, что инцидент в Северодвинске не имеет никакого отношения к работе технического секретариата подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

"Исчерпывающие разъяснения о том, что произошло и какие последствия это событие имело, были даны профильными структурами и комментарии все были сделаны, в том числе на высшем уровне", - подчеркнул замглавы МИД.

Станции мониторинга являются частью Международной системы мониторинга (МСМ), созданной в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для сбора сейсмических, инфразвуковых, радионуклидных и гидроакустических данных. На сайте Минобороны указано, что радионуклидные станции этой системы обеспечивают непрерывный мониторинг уровня радиоактивности в воздухе.

Взрыв на полигоне в Северодвинске произошел 8 августа. После этого в районе был зафиксирован радиационный скачок. По официальной версии, на полигоне проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были установлены "ядерные батарейки". Сотрудники ядерного центра сообщили, что испытания велись с "малогабаритным источником энергии, содержащим радиоактивные материалы". В свою очередь американские власти заявили, что, по их данным, на полигоне проходили испытания прототипа крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".