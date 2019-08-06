Каменка: причиной может быть человеческий фактор

Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае мог стать человеческий фактор: об этом заявляют представители минобороны России. Точно судить можно будет по результатам расследования.

В результате ЧП у деревни Каменка пострадали не менее 12 человек: это как военные, так и гражданские. В минобороны опровергли появлявшиеся ранее сообщения о погибшем военнослужащем.

Пожар, как сообщается, вспыхнул на складе пороховых зарядов к артиллерийским орудиям. Детонация прекратилась к утру вторника, однако, по словам специалистов, сохраняется опасность взрывов отдельных боеприпасов.

В радиусе 20 км от воинской части объявлена эвакуация в населённых пунктах, а также в детском лагере.

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

«Общее количество жителей, которые фактически сейчас уже почти в полном составе эвакуированы, составляет порядка 6000 человек. Определены места их пребывания, сопровождение, транспорт. Мы готовимся к приёму их в близлежащих населенных пунктах».

В Ачинском районе Красноярского края действует режим ЧС. Туда стянуты дополнительные силы для обеспечения общественного порядка.

Материальный ущерб можно будет оценить только после того, как территорию проверят сапёры. В Каменке, которая ближе всего располагается к складу, во многих домах вылетели стёкла и двери, стены посечены осколками, но серьёзных разрушений, по предварительным данным, нет.