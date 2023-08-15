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Срочная новость. Не менее 30 человек погибли при взрыве АЗС в Махачкале – МЧС

Тушение пожара на АЗС в Махачкале 14 августа 2023
Тушение пожара на АЗС в Махачкале 14 августа 2023 Авторское право Кадр из видео МЧС
By Euronews
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Взрыв прогремел во время пожара на станции техобслуживания в селе Новокули на окраине Махачкалы.

Число погибших в результате взрыва на автозаправке на выезде из Махачкалы возросло до 30, в МЧС сообщили, что были найдены тела ещё трёх жертв. 75 человек пострадали

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Взрыву предшествовал пожар в здании автосервиса, вспыхнувший около 22 часов по местному времени. Огонь перекинулся за АЗС, где взорвалась газовоздушная смесь. Пожар удалось потушить лишь спустя 4 часа.

Власти заявили, что порядка 70 сотрудников экстренных служб продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте трагедии.

В республике объявлен траур. 

Как пишет издание "Кавказский узел", в Дагестане регулярно происходят происшествия на АЗС, в том числе с жертвами и разрушениями.

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