На самолете Пригожина произошел преднамеренный взрыв, утверждает разведка США

By Euronews и AP

По словам Пентагона, сообщения о том, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", не соответствуют действительности.

Согласно предварительным оценкам американской разведки, причиной авиакатастрофы, в которой, предположительно, погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, стал преднамеренный взрыв.

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Как сообщил один из западных чиновников, Пригожин, "весьма вероятно", был непосредственной целью нападения и что взрыв соответствует "давней истории попыток Владимира Путина заткнуть рот его критикам".

Несмотря на то, что в четверг Путин назвал лидера наемников "талантливым человеком", есть подозрения, что за смертью Пригожина стоит именно президент РФ.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не сообщили подробностей о причинах взрыва, который, как предполагается, стал местью за июньский мятеж Пригожина - самый серьезный вызов за 23 года правления российского лидера.

В авиакатастрофе погибли также несколько приближенных Пригожина: в СМИ называются, в частности, командир вагнеровцев Дмитрий Уткин (его позывным и назвали группу) и "финансист" ЧВК Валерий Чекалов.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что сообщения прессы о том, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", не соответствуют действительности. Он не стал уточнять, подозревают ли США наличие бомбы на борту или готовы ли прямо назвать авиакатастрофу покушением.

Оценки разведки появились в тот момент, когда Путин выразил соболезнования семьям тех, кто находился на борту самолета, и указал на "серьезные ошибки" Пригожина.

Было неясно, почему несколько высокопоставленных членов "Вагнера", включая высших руководителей, которые обычно очень тщательно следят за своей безопасностью, летели одним рейсом. Цель их совместной поездки в Санкт-Петербург была неизвестна.

Байден: за крушением самолета, скорее всего, стоит Путин

Президент США Джо Байден, выступая в среду перед журналистами, заявил, что, по его мнению, за авиакатастрофой стоит Путин, хотя и признал, что не располагает информацией, подтверждающей это.

"Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", - сказал Байден. - В России мало что происходит, за чем не стоит Путин".

Сторонники Пригожина утверждали на провагнеровских каналах в соцсетях, что самолет был сбит преднамеренно.

Российские государственные СМИ не стали подробно освещать катастрофу, сосредоточившись на выступлениях Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге по видеосвязи и вторжении РФ в Украину.

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Несколько российских социальных сетей сообщили, что тела погибших были обгоревшими или изуродованными до неузнаваемости, и их необходимо будет идентифицировать по ДНК, пишут независимые российские СМИ.

Российские власти заявили, что причина катастрофы расследуется.

Зеленский: "Все понимают, кто это делает"

Президент Украины Владимир Зеленский также указал на Кремль, заявив, что Украина "к этому не имеет никакого отношения. Все понимают, кто это делает".

Многие оппоненты и критики Путина были убиты или тяжело ранены в результате покушений, и американские и другие западные официальные лица давно ожидали, что российский лидер начнет преследование Пригожина, несмотря на обещание снять с него обвинения в рамках договоренностей после мятежа 23-24 июня.

"Не случайно весь мир сразу же обращает свой взор на Кремль, когда внезапно падает самолет опальный экс-союзник Путина через два месяца после попытки восстания", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, также отметив, что в случае с этой авиакатастрофой еще не все ясно.

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"Мы знаем эту закономерность... в путинской России - смерти и сомнительные самоубийства, падения из окон, которые в конечном итоге остаются необъяснимыми", - добавила она.

Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, ставший политическим консультантом, считает, что, совершив мятеж и оставшись на свободе, Пригожин "унизил Путина перед всем миром".

Если бы Пригожин не был наказан, то это стало бы "открытым приглашением для всех потенциальных бунтовщиков и смутьянов", поэтому Путин должен был действовать, добавил Галлямов.

Эксперты Института изучения войны считают, что российские власти, вероятно, приняли меры против Пригожина и его соратников в качестве "последнего шага к ликвидации "Вагнера" как независимой организации".