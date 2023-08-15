Трагедия в Дагестане: глава региона назвал причинами взрыва "жадность и алчность"

По уточненным данным, жертвами взрыва на АЗС стали 35 человек, 80 пострадали. В Минздраве РФ сообщили, что 62 пострадавших, в том числе 16 детей, госпитализированы.
Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы в Дагестане произошел из-за жадности и алчности тех, кто пренебрёг мерами безопасности, заявил глава региона Сергей Меликов.
"Не может станция техобслуживания находится рядом с АЗС. Хотя бы по причине того, что техобслуживание предполагает сварочные работы, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа", - цитирует российское агентство ТАСС заявление главы Дагестана на заседании оперативного штаба..
Вечером в понедельник в здании автосервиса вспыхнул пожар, затем произошел взрыв, который привел к возгоранию на АЗС. Его мощность составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, рассказал глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.
"Там было более 90-100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте", - сказал Чарабурав в беседе с РИА Новости.
После взрыва в автосервисе огонь перекинулся на АЭС, где взорвались две цистерны с топливом.
По уточненной информации, 35 человек погибли, 80 пострадали. 65 пострадавших остаются в больницах.
15 августа объявлено в республике днём траура.
Генпрокурор РФ поручил проверить, насколько соблюдаются меры безопасности на автозаправочных станциях Дагестана. С 2014 года в регионе произошло девять происшествий на АЗС, треть из них - в Махачкале.