Трагедия в Дагестане: глава региона назвал причинами взрыва "жадность и алчность"

По уточненным данным, жертвами взрыва на АЗС стали 35 человек, 80 пострадали. В Минздраве РФ сообщили, что 62 пострадавших, в том числе 16 детей, госпитализированы.

Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы в Дагестане произошел из-за жадности и алчности тех, кто пренебрёг мерами безопасности, заявил глава региона Сергей Меликов.

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"Не может станция техобслуживания находится рядом с АЗС. Хотя бы по причине того, что техобслуживание предполагает сварочные работы, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа", - цитирует российское агентство ТАСС заявление главы Дагестана на заседании оперативного штаба..

Вечером в понедельник в здании автосервиса вспыхнул пожар, затем произошел взрыв, который привел к возгоранию на АЗС. Его мощность составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, рассказал глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.

"Там было более 90-100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте", - сказал Чарабурав в беседе с РИА Новости.

После взрыва в автосервисе огонь перекинулся на АЭС, где взорвались две цистерны с топливом.

По уточненной информации, 35 человек погибли, 80 пострадали. 65 пострадавших остаются в больницах.

15 августа объявлено в республике днём траура.

Генпрокурор РФ поручил проверить, насколько соблюдаются меры безопасности на автозаправочных станциях Дагестана. С 2014 года в регионе произошло девять происшествий на АЗС, треть из них - в Махачкале.