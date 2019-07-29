В воскресенье в Москве прошел шестой чемпионат самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag.

Самые отважные инженеры страны собрались здесь, чтобы посоревноваться в оригинальности и артистичности. Red Bull Flugtag позволяет новичкам раскрыть свои таланты в конструировании, а опытные участники возвращаются на чемпионат, чтобы совершенствовать свои навыки. Для зрителей это возможность насладиться незабываемым шоу. Ведь здесь можно увидеть, как самые необычные летательные аппараты бросаются с огромной вышки вместе с экипажем.

Впервые, подобное соревнование проводилось в начале 1970-х годов в Англии. Затем турнир получил всеобщую известность и начал проводиться в разных странах мира. Само слово "flugtag" переводится с немецкого языка как "день полета".