Гран-при по дзюдо в Будапеште: серебро Георгия Елбакиева

Budapest GP 3.hely 🥉 Gratulálok, büszke vagyok Rád, Attila! Az én mai mérlegem pedig: 2 győzelem után, egy vereség. Megyünk tovább 💪🏻 Köszönjük a rengeteg biztatást! 🇭🇺🥋 #judo #hungarian #gp #ungvarimiklos #ungvariattila