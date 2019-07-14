Гран-при по дзюдо в Будапеште: серебро Георгия Елбакиева

В столице Венгрии, прекрасном Будапеште, дзюдо подаёт пример другим видам спорта. На этапе Гран-при по дзюдо команда беженцев выступает на равных с лучшими спортсменами мира на глазах у поклонников этого вида борьбы.

Сборная Японии, родины дзюдо, продолжает победное шествие на этом турнире. Третью золотую медаль в копилку своей команды положила Масако Дой. В финале в категории до 63 кг она одолела бронзовую медалистку Олимпиады в Пекине бразильянку Кетлин Квадруш.

Награды в этой категории вручил Симон Аттила, генеральный директор венгерской фарфоровой мануфактуры «Херенд».

Акил Гякова из Косово провел мастер-класс по технике ноги - аши-ваза. Масаши Эбинума пал жертвой молниеносной боковой подсечки дэ-аши-барай.

В финале Гякова вышел на татами против Георгия Елбакиева. И снова косовар продемонстрировал прекрасное владение аши-ваза и дважды уложил россиянина на татами. Елбакиеву досталось серебро, это первая награда Гран-при в карьере 20-летнего россиянина.

Награждение в категории до 78 кг Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Я настроился на победу, у меня было хорошее предчувствие и в итоге всё получилось так, как я хотел. Не могу сказать, что я удивлен, ведь мы много работали над этой техникой. Я очень рад, что моё возвращение было именно таким. Акил Гякова победитель в категории до 73 кг

Гякова и Елбакиев получили награды из рук президента ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки Мустафы Беррафа.

Британка Джемма Хауэл и испанка Мария Бернабеу встретились на татами в третий раз. В финальном матче на турнире в Будапеште Хауэл победила с иппоном и заработала свою первую золотую медаль мирового тура.

Награждение в категории до 70 кг Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Награды в этой категории вручил вице-президент международной федерации дзюдо Сергей Соловейчик.

Я всё ещё в шоке. Конечно, в соревнованиях участвуют, чтобы победить, но я, кажется, никогда не думала, что однажды действительно стану лучшей. Сегодня у меня было ощущение дежавю: два года назад здесь проходил чемпионат мира, на котором я выступила неудачно. Поэтому очень здорово снова оказаться на этом стадионе и достичь успеха. Джемма Хауэл победительница в категории до 70 кг

Последняя золотая медаль, разыгранная во второй день соревнований, досталась Тато Григалашвили. 19-летнему грузину не было равных в категории до 81 кг, и он завоевал свой первый титул Гран-при.

Финал в категории до 81 кг. Тато Григалашвили и Джоао Маседо Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Но и это ещё не все интересные события этой субботы.

Самым зрелищным приёмом дня стал бросок томое-наге в исполнении мексиканки Приски Авити-Алькарас в матче против китаянки Дзинь Тан.

Атила Унгвари удостоился бронзовой награды в категории до 81 кг на радость венгерским болельщикам.