Гран-при по дзюдо в Будапеште: серебро Георгия Елбакиева

В столице Венгрии, прекрасном Будапеште, дзюдо подаёт пример другим видам спорта. На этапе Гран-при по дзюдо команда беженцев выступает на равных с лучшими спортсменами мира на глазах у поклонников этого вида борьбы.
Сборная Японии, родины дзюдо, продолжает победное шествие на этом турнире. Третью золотую медаль в копилку своей команды положила Масако Дой. В финале в категории до 63 кг она одолела бронзовую медалистку Олимпиады в Пекине бразильянку Кетлин Квадруш.
Награды в этой категории вручил Симон Аттила, генеральный директор венгерской фарфоровой мануфактуры «Херенд».
Акил Гякова из Косово провел мастер-класс по технике ноги - аши-ваза. Масаши Эбинума пал жертвой молниеносной боковой подсечки дэ-аши-барай.
В финале Гякова вышел на татами против Георгия Елбакиева. И снова косовар продемонстрировал прекрасное владение аши-ваза и дважды уложил россиянина на татами. Елбакиеву досталось серебро, это первая награда Гран-при в карьере 20-летнего россиянина.
Гякова и Елбакиев получили награды из рук президента ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки Мустафы Беррафа.
Британка Джемма Хауэл и испанка Мария Бернабеу встретились на татами в третий раз. В финальном матче на турнире в Будапеште Хауэл победила с иппоном и заработала свою первую золотую медаль мирового тура.
Награды в этой категории вручил вице-президент международной федерации дзюдо Сергей Соловейчик.
Последняя золотая медаль, разыгранная во второй день соревнований, досталась Тато Григалашвили. 19-летнему грузину не было равных в категории до 81 кг, и он завоевал свой первый титул Гран-при.
Но и это ещё не все интересные события этой субботы.
Самым зрелищным приёмом дня стал бросок томое-наге в исполнении мексиканки Приски Авити-Алькарас в матче против китаянки Дзинь Тан.
Атила Унгвари удостоился бронзовой награды в категории до 81 кг на радость венгерским болельщикам.