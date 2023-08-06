Дзюдо: итоги турнира Hungary Masters-2023 в Будапеште

В третий день турнира Hungary Masters-2023 в Будапеште золотые награды завоевали дзюдоисты Грузии, Узбекистана, Израиля, Франции и Финляндии.

В заключительный, третий день турнира Hungary Masters-2023 в столице Венгрии Будапеште медали разыгрывались в пяти весовых категориях.

В финале весе до 90 кг олимпийский чемпион Лаша Бекаури встретился со своим соотечественником, чемпионом мира Лукой Майсурадзе. Бекаури удалось одержать тактическую победу и во второй раз выиграть турнирMasters. Церемонию награждения провел президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

В весе до 78 кгу женщин чемпионка мира Инбар Ланир из Израиля все свои поединки на турнире выиграла у соперниц менее чем за минуту. Не стала исключением и решающая схватка: француженка МадленМалонга продержалась лишь 59 секунд. Это первая победа Ланир на турнирах Masters. Медаль ей вручил член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо и член МОК Ясухиро Ямасита.

"Я на четверть венгерка, у меня здесь семья. Это как второй дом, здесь приятно находиться. Атмосфера замечательная! Так что я всегда рада приезжать в Будапешт", - сказала Ланир после победы.

В весе до 100 кг у Израиля была надежда еще на одно золото. Однако экс-чемпион мира Музаффарбек Турабоев из Узбекистана оказался сильнее Петра Пальчика в финальной схватке. Это первая победа узбекистанских дзюдоистов на турнирах Masters за последние 10 лет. Награды спортсменам вручил вице-президент Международной федерации дзюдо Карлос Зегарра.

"Когда я выиграл медаль на чемпионате мира в Ташкенте, я не смог сдержать эмоции, показав слезы радости. Всего через восемь месяцев я выиграл Masters. Это такой же момент, действительно счастливый момент для меня, чтобы праздновать здесь, в Венгрии", - сказал Турабоев после победы в финале.

В весе свыше 78 кг у женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Романа Дикко из Франции. Золотую медаль ей вручил член исполкома Международной федерации дзюдо, заместитель руководителя Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Чжоу Цзиньцян.

В категории свыше 100 кг блестяще провел турнир Мартти Пуумалайнен из Финляндии, одержав зрелищную победу в финале. Победителя и призеров наградил вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.

За борьбой на татами в Будапеште в этот день наблюдал и трехкратный чемпион мира, двукратный победитель олимпийских турниров Сёхэй Оно из Японии, фотографируясь и раздавая автографы болельщикам. Такие встречи с чемпионами безусловно способствуют развитию дзюдо в стране.

Венгерские борцы продемонстрировали на домашнем турнире Masters отличную технику бросков, вдохновляя новое поколение дзюдоистов.

Наибольшее количество наград в Будапеште выиграли японские спортсмены - на их счету четыре золотых медали, две - у дзюдоистов Франции, представители восьми стран по одному разу поднимались на высшую ступень пьедестала почёта.