Второй день турнира Hungary Masters - 2023: победы европейских дзюдоистов

Во второй день турнира в Будапеште в трех финалах из четырех победы одержали дзюдоисты из стран Европы. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Нидерландов, Бельгии, Косова и Японии.

Будапешт - город, известный своей богатой историей и культурой. В эти дни - с 4 по 6 августа - здесь проходят соревнования Hungary Masters-2023 по дзюдо.

Тысячи зрителей собрались на спортивной арене имени Ласло Паппа, чтобы понаблюдать за схватками лучших дзюдоистов планеты.

Перед началом соревнований выступили президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш и вице-президент федерации Ласло Тот. После чего Мариус Визер вручил Ласло Тоту диплом о присвоении ему восьмого дана.

В весовой категории до 63 кгу женщин Лаура Фазлиу из Косова во второй раз в карьере пробилась в финалMasters. В соперницы в решающей схватке ей досталась Мику Такаити из Японии, которая четырежды становилась победительницей этих турниров. Но в этот раз 22-летней Фазлиу удалось одолеть более опытную спортсменку и завоевать золото. Медаль ей вручил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

"Я чувствую себя очень счастливой, эта медаль - особенная в моей коллекции наград. Это мотивирует меня на будущие соревнования, и я очень довольна победой", - сказала Фазлиу после финальной схватки.

В весе до 73 кгэкс-чемпион мира Соити Хасимото в четвертый раз одержал победу на турнирахMasters. В финале он оказался сильнее соперника из Таджикистана Бехруза Ходжазода. Церемонию награждения провел специальный гость турнира шейх Талал Аль-Фахад Аль-Сабах.

В весовой категории до 70 кгвстретили две опытнейшие дзюдоистки Санне Ван Дейк из Нидерландов и гречанка Элизавет Тельциду. В какой-то момент казалось, что золото уедет в Грецию, но в итоге победа досталась Ван Дейк. Медали вручил гендиректор энергокомпании MET Group Бенджамин Лакатош.

Золотую награду в весе до 81 кг у мужчин завоевал чемпион мира 2021 года бельгиец Маттиас Касс. В финале он победил Гильерме Шмидта из Бразилии. Медали вручил посол Международной федерации дзюдо, почетный член МОК Пал Шмитт.

Будапешт - это фактически спортивная столица. Тут проводится множество соревнований по разным видам спорта. Я обычно хорошо борюсь здесь, выиграл в Будапеште титул чемпиона мира, а теперь еще и Masters. Так что я хотел бы вернуться Маттиас Касс бельгийский дзюдоист

Неплохой день на татами провела и команда хозяев турнира. Венгерские дзюдоисты продемонстрировали борьбу высокого уровня. Болельщики активно поддерживали своих спортсменов. Для многих из них этот день надолго останется в памяти.

В воскресенье в Будапеште, в заключительный день турнира, будут разыграны еще пять комплектов наград.