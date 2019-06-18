Смерть Мурси: вопросы и опасения

В Египте задаются вопросами об обстоятельствах скоропостижной кончины экс-президента страны Мохаммеда Мурси. Здесь обеспокоены реакцией на произошедшее со стороны исламистской организации "Братья-мусульмане". Ранее СМИ сообщили, что Мурси умер в результате сердечного приступа во время судебного заседания. "Братья-мусульмане", одним из лидеров которой был Мурси, назвали смерть Мурси стопроцентным убийством и потребовали расследования.

Говорят жители Каира:

"Я опасаюсь терактов в ближайшие дни здесь или на Синае, так что пусть Всевышний защитит нас. Меня лично смерть Мурси не затронула, но я очень переживаю за нашу страну".

"Смерть Мурси, или слухи о том, что он был убит, негативно отразятся на режиме и правительстве. СМИ, подконтрольные "Братьям-мусульманам", могут использовать эту новость в своих интересах".

"Мне Мурси казался хорошим человеком. Он не был успешным политиком, но все же был лучше, чем многие другие".

На президентском посту ставленник "Братьев-мусульман" продержался год. От власти его отстранили военные на волне массовых протестов. Мурси проходил обвиняемым по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем в пользу иностранных государств и государственной изменой.