Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции за клевету

By Euronews

Жеральд Дарманен публично обвинил футболиста в связах с организацией "Братья-мусульмане", которую считают террористической во многих странах мира.

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Нападающий саудовского клуба "Аль-Иттихад" и бывший игрок сборной команды Франции Карим Бензема подал в суд на французского министра внутренних дел за клевету.

В октябре прошлого года Жеральд Дарманен заявил, что футболист, как "всем известно", имеет связи с исламистской огранизацией "Братья-мусульмане", которую считают террористической во многих странах мира.

Он сделал это после твита Карима Бенземы, в котором тот осудил бомбардировки сектора Газа израильской армией.

Комментарий главы МВД "подорвал честь и репутацию" футболиста, заявил его адвокат в 92-страничной жалобе.