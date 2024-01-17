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Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции за клевету

Карим Бензема
Карим Бензема Авторское право Manu Fernandez/AP Photo
By Euronews
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Жеральд Дарманен публично обвинил футболиста в связах с организацией "Братья-мусульмане", которую считают террористической во многих странах мира.

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Нападающий саудовского клуба "Аль-Иттихад" и бывший игрок сборной команды Франции Карим Бензема подал в суд на французского министра внутренних дел за клевету. 

В октябре прошлого года Жеральд Дарманен заявил, что футболист, как "всем известно", имеет связи с исламистской огранизацией "Братья-мусульмане", которую считают террористической во многих странах мира.

Он сделал это после твита Карима Бенземы, в котором тот осудил бомбардировки сектора Газа израильской армией.

Комментарий главы МВД "подорвал честь и репутацию" футболиста, заявил его адвокат в 92-страничной жалобе.

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