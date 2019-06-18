В смерти Мурси обвиняют правительство Египта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одним из первых отреагировал на сообщение о смерти экс-президента Египта Мохамеда Мурси в каирском зале суда. Эрдоган назвал его мучеником, возложив вину на египетских «тиранов»:

– Мы считаем бывшего президента Мурси мучеником, который отдал жизнь, борясь за дело, в которое верил. История никогда не забудет тиранов, которые отправили его в тюрьму, угрожали смертной казнью и замучили его.

«Братья-мусульмане» назвали смерть Мурси «убийством» и призвали своих сторонников выразить протест, собравшись у зданий посольств Египта по всему миру.

Критика в адрес египетских властей звучит и со стороны НПО Human Right Watch:

– Мы считаем, что изоляция и жестокое обращение, которому подвергался президент Мурси, действительно могут рассматриваться как пытки в соответствии с Конвенцией ООН против пыток и с основными принципами содержания заключённых, которые египетское правительство полностью игнорировало и которых не придерживалось.

Между тем сын Мурси заявил, что власти запрещают похоронить экс-президента на семейном кладбище в провинции Шаркия в дельте Нила.