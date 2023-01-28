Протесты в мусульманских странах против осквернения Корана

В мусульманских странах протестуют против серии акций с осквернением Корана, устроенных ультраправыми активистами в Нидерландах, Швеции и Дании. В Тегеране к посольству Швеции пришли сотни людей, который выкрикивали лозунги, направленные против США, Европы и Израиля.

МИД Турции опубликовал заявление, в котором призвал европейские администрации "не стоять в стороне" и реагировать.

После пятничной молитвы сотни иракцев вышли на улицы шиитского района Садр-сити в Багдаде и призвали к бойкоту товаров из Европы.

Крупнейший в мире исламский университет "Аль-Азхар" также призвал мусульманские страны к бойкоту.

В Бейруте сотни ливанцев сожгли флаги Швеции и Нидерландов.

В пакистанском Лахоре на демонстрацию вышли 12 тысяч сторонников радикальной исламистской партии TLP.

Между тем один из ультраправых активистов, имеющий гражданство Швеции и Дании, заявил, что продолжит протест у посольства Турции в Копенгагене пока Швецию не примут в НАТО.