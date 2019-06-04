Sephora даёт уроки толерантности

Все парфюмерно-косметические магазины сети Sephora в Соединенных Штатах закроются в среду утром на час для проведения специальных тренингов на тему толерантности. Французский холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которому принадлежит Sephora, организовал этот тренинг для своих сотрудников после апрельского инцидента в Калифорнии, где в одном из магазинов сети в окрестностях Лос-Анджелеса заподозрили темнокожую покупательницу в краже продукции и вызвали полицию. Подозреваемая - известная соул-певица Солана Имани Роу, выступающая под псевдонимом CZA ("Сиза"), написала об этом в своём Twitter, обвинив сотрудников Sephora в расизме. Руководство компании отреагировало незамедлительно.

"Дамаю, что компании только-только начинают учиться тому, как справляться с такого рода проблемами. И это очень хорошо, что владельцы Sephora делают такой символический шаг, это очень правильная , очень нужная инициатива со стороны руководства компании",- говорит декан факультета менеджмента Нью-Йорксого университета Анна Тавис.

В прошлом году после вызвавшего скандал ареста двух афро-американцев в одной из своих кофеен в Филадельфии сеть Starbucks закрыла 8 000 точек в Соединенных Штатах на полдня, чтобы её сотрудники смогли посетить семинар, посвящённый воспитанию толерантности. Это стоило Starbucks без малого 12 млн долларов.

Мужчины вызвали подозрение, потому что зашли в кафе и не сразу сделали заказ, так как ждали своих друзей. Их арест вызвал многочисленные акции протеста у заведений Starbucks.