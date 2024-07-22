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"Великий жест великого президента"

Джо Байден выходит из Овального кабинета в Белом доме
Джо Байден выходит из Овального кабинета в Белом доме Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Европе решение выйти из президентской гонки назвали "самым сложным" выбором для Джо Байдена

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Со всей Европы звучат слова благодарности в адрес Джо Байдена, который в воскресенье объявил о своем выходе из президентской гонки.

Американский лидер сказал, что быть президентом было величайшей честью в его жизни, добавив, что в качестве преемницы видит своего вице-президента Камалу Харрис. Байден обещал позднее на этой неделе обратиться к нации с более подробной информацией о своем решении.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за его "непоколебимую поддержку" борьбы Украины за свободу на протяжении двух лет после российского вторжения.

"Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за его лидерство", - сказал он, добавив: "Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение".

Премьер-министр Польши Дональд Туск похвалил Байдена за его "трудные решения", которые, по его словам, сделали "Польшу, Америку и весь мир безопаснее".

Он также сказал, что выход из президентской гонки был, вероятно, "самым сложным" выбором, который пришлось сделать Байдену.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь сказал, что: "уважает решение Байдена и надеется, что они будут работать вместе в течение оставшегося срока его президентства".

Стармер отметил, что Байден "принял свое решение, основываясь на том, что, по его мнению, лучше для американского народа".

Канцлер Германии Олаф Шольц, именуя Байдена «своим другом», сказал следующее: "Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесное, НАТО сильное, а США - хороший и надежный партнер для нас. Его решение не выдвигать свою кандидатуру заслуживает признания".

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что "восхищен смелым решением" Байдена.

По его словам, это "великий жест со стороны великого президента, который всегда боролся за демократию и свободу".

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