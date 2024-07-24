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Биньямин Нетаньяху приехал в США за поддержкой

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху Авторское право Abir Sultan/ABIR SULTAN
Авторское право Abir Sultan/ABIR SULTAN
By Euronews
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Израильский премьер выступит перед Конгрессом и встретится с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом

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Премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху находится с официальным визитом в США, главным событием которого станет его выступление перед Конгрессом, а также встречи с Джо Байденом и Камалой Харрис и даже с Дональдом Трампом.

Несмотря на политические перипетии в Вашингтоне и нестабильные двусторонние отношения, Нетаньяху ждет подтверждения готовности США оставаться главным союзником Израиля в борьбе с ХАМАС и в переустройстве Газы.

Визит Нетаньяху в США вызвал протесты у Капитолия: одни осуждали Израиль и требовали от Байдена прекратить продажу оружия, в то время как другие выразили поддержку израильскому премьер-министру, но призвали его заключить сделку, которая привела бы к освобождению оставшихся заложников в Газе.

Официальные лица из Египта, Израиля, США и Катара встретятся в Дохе для окончательного согласования деталей предложения о прекращении огня.

Тем временем Армия Израиля провела рейды в Рафахе и лагере беженцев Эль-Бурейдж, а также подвергла обстрелу юг анклава.

По данным Минздрава Газы, за последние 24 часа в местные больницы были доставлены тела 55 человек, погибших в результате израильских ударов.

В свою очередь, палестинцы, которым израильские военные приказали покинуть часть Хан-Юниса, жалуются, что вынуждены спать на улицах.

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