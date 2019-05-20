Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

В парламенте Украины в понедельник, 20 мая состоялась церемония инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского.

Перед инаугурацией он выложил в Instagram фото с женой и написал "Новый этап. Мы готовы". Как отмечают многие СМИ, к зданию Верховной рады, где проходит инаугурация, Зеленский пришёл пешком.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали более 73% избирателей, а его оппонента, уходящего с должности президента Петра Порошенко - немногим менее 25%.