Украина: парламент одобрил закон о мобилизации

By Euronews

Верховная рада приняла закон, ужесточающий правила мобилизации в Украине. Из документа исключены положения о демобилизации уже воюющих бойцов.

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Верховная рада Украины (парламент страны) приняла закон о мобилизации. На протяжении нескольких месяцев он был предметом жарких споров. Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский. Через месяц после этого он вступит в силу.

В преддверии окончательного голосования народные депутаты до глубокой ночи рассматривали в зале более 4 тысяч поправок. В поддержку документа высказались 283 из 450 депутатов. Вот некоторые положения закона

Изъятие нормы о демобилизации

Главное изменение в законе - исключение норм относительно конкретных сроков демобилизации военнослужащих, кто, в частности, защищает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Как сообщают украинские СМИ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к парламенту, чтобы исключить положения о демобилизации из законопроекта. По его словам, вопрос увольнения с военной службы нужно рассмотреть отдельным законопроектом.

Кто подлежит мобилизации

Мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет. Электронные повестки гражданам не будут посылать. Их и дальше будут вручать только в бумажном виде.

Человек, получивший повестку, должен явиться в конкретный территориальный центр комплектования (ТЦК) в установленный повесткой срок. Уважительной причиной неявки могут быть стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника. Если человек вовремя не доехал до военкомата, в течение трех дней должен объяснить ТЦК – почему.

Кабинет Министров в течение двух месяцев после опубликования закона должен обеспечить создание и функционирование электронного кабинета военнообязанного.

Военно-учетный документ придется носить с собой

Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ и предъявить его по требованию представителя ТЦК или полицейского.

Мужчинам придется показывать военно-учетный документ и пограничнику, если он потребует этого на пункте пропуска через государственную границу или в пограничной полосе.

После публикации закона у всех военнообязанных будет 60 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес, контактную информацию и другие военно-учетные данные.

Проживающим за границей необходимо стать на военный учет в Украине

Гражданам, постоянно проживающим за границей, необходимо стать на военный учет в Украине. Как именно они должны это сделать, будет определять Кабинет министров. Получить консульские услуги в зарубежных дипучреждениях Украины военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет смогут, только если они обновили свои военно-учетные данные. Паспорт и загранпаспорт военнообязанные также смогут оформить только если будут иметь при себе военно-учетные документы.

Обязательной мобилизации женщин не будет

Женщины должны стать на военный учет, если получили медицинское или фармацевтическое образование и пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту. Женщины, профессия которых родственна военно-учетной специальности, могут стать на военный учет по желанию.

Вместо срочной вводится базовая военная служба

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Ее проходят граждане от 18 до 25 лет. Они могут самостоятельно выбрать период прохождения службы до того, как им исполнится 24 года. Базовая военная служба в военный период будет продолжаться до 3 месяцев, из которых не менее 1 месяца – базовая общевойсковая подготовка и до 2 месяцев – профессиональная, а мирное время – до 5 месяцев – 3 месяца общевойсковой подготовки и 2 месяца профессиональной.

Борьба с уклонистами

Принятый закон также предусматривает положения о наказании уклоняющихся от мобилизации. Их будут ограничивать в праве использования собственным транспортным средством. Также уклонистам грозят штрафы. Среди ограничений и временный запрет на выезд из Украины.

Пополнение численности украинской армии, подчеркивают аналитики, особенно актуально, еще и исходя из заявлений президента Зеленского о подготовке РФ к масштабной мобилизации и вслед за этим – к новому большому наступлению на позиции ВСУ.