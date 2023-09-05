Кампания "Обнажёнка для войны" поддерживает законопроект Рады о легализации порно

By Una Hajdari

То, что начиналось как спонтанная инициатива по сбору средств на военные нужды в Украине, в итоге принесло около 800 000 евро пожертвований. Теперь TerOnlyFans хочет, чтобы украинские законодатели декриминализировали порнографию в стране.

Продолжающееся вторжение России заставляет людей по всему миру задуматься о том, как помочь Украине в борьбе с агрессором – любыми возможными способами.

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Настасье Насько, 25-летней девушке из Беларуси, специализирующейся на информационных технологиях и маркетинге, поначалу было трудно мобилизовать поддержку иначе, как собирая лайки и ретвиты на платформе X (бывший Twitter).

"Когда началось полномасштабное вторжение, мы были в Варшаве, и нам было трудно смириться с тем, что мы не в Украине и не можем помочь или стать волонтёрами, к тому же у нас не было много денег, чтобы отправить их защитникам Украины", – рассказала она Euronews.

Она и её подруга Анастасия Кучменко, 28-летняя выпускница художественного факультета, пытались помочь людям, спасающимся от авиаударов и наземного наступления российской армии, которыми были отмечены первые дни полномасштабного вторжения.

"Я пыталась найти машину для человека, с которым познакомилась в Tвиттере и который отчаянно пытался бежать из Харькова. Я написала об этом на своей странице, дескать, ищу человека, который бы помог. Было много лайков и ретвитов, но никто реально не смог нас выручить, – пояснила она. – Тогда в шутку я сказала, что вышлю человеку, который поможет достать машину, фотографию в обнажённом виде. Через пять минут машина была найдена".

Так пришло понимание, что можно использовать заметное на Западе увлечение украинскими женщинами – один из самых распространенных стереотипов, связанных с этой страной.

Девушки запустили проект TerOnlyFans – Онлифанс для теробороны. Платформа сотрудничает с несколькими украинскими благотворительными организациями и в обмен на пожертвования в пользу той или иной НПО отправляет перечислившим деньги "сделанные со вкусом" обнажённые фото, присланные участницами проекта.

"Для нас было важно запустить TerOnlyFans 8 марта, потому что мы хотели подчеркнуть, что проект направлен на продвижение права женщины самостоятельно решать, что ей делать со своим телом", – подчеркнула Насько.

Подразделения бригады территориальной обороны участвуют в военных учениях на полигоне в Запорожской области, Украина. 14 марта 2023 г. Kateryna Klochko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Свободомыслящее общество, скованное войной

Несмотря на то, что интерес к Украине, в том числе к её культуре и самобытности, резко возрос после полномасштабного вторжения в 2022 года, люди, никогда не бывавшие в стране, не могут предположить, насколько здесь яркая культурная жизнь и развитая индустрия развлечений.

Киев часто называют "восточным Берлином", где молодые люди носят одежду от актуальных местных модельеров, делают себе замысловатые татуировки и ходят в многочисленные столичные кафе, бары и клубы.

"Большинство людей думают, что Украина – это бедная, тёмная, грязная постсоветская страна, но на самом деле украинское общество очень сильно изменилось после обретения независимости и за последние 15 лет стало действительно прогрессивным. Люди хотят быть частью Европы и хотят думать как европейцы", – пояснила Насько.

Именно поэтому TerOnlyFans не вызвал негативных реакций, которые могла бы возникнуть в более традиционных обществах.

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"Мы получали негативные отзывы, как правило, от русских людей, что вполне ожидаемо. Большинство же поддержали тот факт, что мы помогаем обороне Украины", – продолжила она.

Большая колонна подбитых российских танков, выставленная на центральном Крещатике в Киеве, Украина. 24 августа 2023 г. Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Декриминализация порнографии

В начале этого месяца Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос", выступил автором законопроекта о декриминализации порнографической продукции.

Считается, что существующий закон был унаследован от Советского Союза, где запрет на производство и распространение порнографических материалов был частью визуальной цензуры, осуществляемой режимом.

В законе "О защите общественной нравственности" от 2004 года порнография определяется как "вульгарные, циничные, непристойные действия сексуального характера... не соответствующие нравственным критериям, оскорбляющие честь и достоинство личности, возбуждающие недостойные инстинкты".

До 2015 года существовала комиссия, которая занималась поиском такого контента в интернете, в книгах и фильмах. Закон об общественной нравственности утратил силу, и в настоящее время в Уголовном кодексе страны нет общепринятого определения порнографии.

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"Я думаю, что многие в Верховной Раде поддерживают идею декриминализации порнографии. В отличие от российской Думы, где полно старых консерваторов и традиционалистов, в Раде сейчас много прогрессивных молодых политиков, и с каждыми новыми выборами их становится всё больше", – говорит Насько.

Декриминализация производства контента для взрослых также позволит снизить коррупцию и избежать злоупотребления со стороны сотрудников полиции. По сообщениям украинских СМИ, некоторые правоохранители даже пытались получить сексуальные услуги в обмен на то, чтобы не отправлять человека в тюрьму или не выписывать штраф.

"Я знаю много случаев, когда девушек арестовывали и заставляли платить штрафы за пустяки", – поясняет Насько.

Законопроект Железняка предлагает новое определение порнографии, лишённое каких-либо моральных классификаций, а также запрещает изготовление порнографических материалов, снятых без согласия изображённых на них лиц, продажу порнографии несовершеннолетним, а также детскую порнографию. Сохраняется запрет на экстремальные виды порнографии, такие как некрофилия или зоофилия.

Украина занимает 15-е место по посещаемости PornHub в 2022 году. Контрольный пакет акций головной OnlyFans в настоящее время принадлежит Леониду Радвинскому, украинско-американскому предпринимателю.

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По словам Железняка, только за первое полугодие 2023 года OnlyFans принёс Украине около 1 млн евро налоговых поступлений.

Запущенная им онлайн-петиция, направленная на выяснение общественного интереса к официальной декриминализации порнографии, за два месяца собрала около 25 000 подписей.

В своем Telegram-канале TerOnlyFans сообщил, что также принимает участие в консультациях по разработке нового законопроекта о порнографическом контенте.