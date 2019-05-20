Путин не поздравит Зеленского с инаугурацией

Президент России не будет поздравлять президента Украины с инаугурацией. Владимир Путин готов будет поздравить Владимира Зеленского с успехами в урегулировании в Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков:

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений. А что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может, это один из регионов Российской Федерации. А что касается юго-востока, Донбасса, то, опять же, это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь, прежде всего, на четком плане, изложенном в Минских договоренностях".

Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Из Москвы передает корреспондент Euronews Галина Полонская: "Для Владимира Зеленского прекращение огня на востоке Украины — приоритетная задача. Кремль, который все время отрицал обвинения в помощи сепаратистам, дает понять, что задача эта — исключительно внутреннее дело Украины. Зеленский обещает вернуть Крым, Кремль заявляет, что вопрос этот закрыт. Как Зеленский будет выстраивать диалог с Москвой, какими будут отношения России и Украины? Ответа на этот вопрос, похоже сейчас, не знает никто, но ясно одно — Москва первой инициативу проявлять не собирается".