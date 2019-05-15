Предвыборное путешествие: Брно

Винсент МакАвини, корреспондент Euronews: "Мы едем из Австрии в Чешскую Республику. Один из главных вопросов, который интересует местных избирателей, касается затрат на инфраструктуру. Должен признаться, дороги здесь в довольно плачевном состоянии. При этом, повсюду ведутся ремонтные работы".

Лешек Каблак, корреспондент Euronews: "Ты прав. С 2000 года чехи построили всего 300 км новых дорог. Для сравнения, венгры за тот же период построили в пять раз больше. В прошлом году в Чехии появилось лишь 4 км дорог. Это очень мало".

Винсент МакАвини: "В чем причина? Ведь национальная экономика и торговля напрямую зависят от развитой инфраструктуры. Обычно Евросоюз оказывает неплохую поддержку таким проектам. Что здесь пошло не так?"

Лешек Каблак: "Чешские специалисты и неправительственные организации утверждают, что всему виной бюрократия. Новых дорог приходится ждать очень долго. На строительство автомагистралей уходит по 13 лет - немалый срок".

Винсент МакАвини: "В прошлом году здесь появилось 4 км дорог, а ведь для достижения цели, намеченной властями на 2050 год, чехи должны строить по 25 км в год. Послушаем, что скажут об этом избиратели".

Мы остановились в Брно - втором по величине городе Чешской республики. На одной из центральных площадей и будет ждать местных жителей наш красный диван. Решения каких вопросов они ждут от Евросоюза в первую очередь?

Главное, над чем должен работать ЕС, - коммуникация. Европейские граждане, мы, должны понимать, как функционирует такая сложная организация.

Сегодня мнения в чешском обществе по поводу ЕС разделились. Но и в самом Союзе мы наблюдаем то же самое. Лично я думаю, что благодаря сотрудничеству и ради общей цели - нашего благополучия - жители объединенной Европы могут быть счастливы.

ЕС - слишком сложная организация. Слишком много усилий приходится прикладывать, чтобы добиться решения простейших вопросов.

Мнения разделились. Но в своем недовольстве по поводу строительства дорог чехи едины.

Инфраструктура в целом и транспортная инфраструктура, в частности, - одна из главных проблем нашей страны. Речь не только об автомагистралях, но и о железной дороге, скоростных поездах.

Чехия находится на пересечении путей, связывающих восток и запад, юг и север Европы. Все едут через нашу страну. Новые дороги определенно нужны.

Пропускная способность автодорог слишком мала. Никаких улучшений не происходит. Ремонтные работы касаются лишь дорожного покрытия. Для движения обычно доступны всего две полосы, хотя необходимо расширение до трех или даже четырех. Этого не происходит.

Неподалеку от нашего дивана в самом разгаре предвыборная кампания. Похоже, к дорожному вопросу местным политикам, стремящимся в Европарламент, надо отнестись со всей серьезностью.