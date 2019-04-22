Предвыборное путешествие по Европе: "стальной монстр" Таранто

Корреспонденты Евроньюс Джек Паррок и Елена Каваллоне завершают поездку по Италии в городе Таранто – крайне неблагополучном в плане экологии месте. Рассказывает Елена Каваллоне:

– Мы добрались до последнего пункта нашего путешествия по Италии, которое завершается в городе Таранто. Здесь находится крупнейший в Евросоюзе сталелитейный завод компании Ilva, вы видите его за мной. Горожане прозвали его «Стальной монстр». По ряду оценок, его вредные выбросы привели здесь к гибели тысяч рабочих и местных жителей. Но вопрос закрытия предприятия представляет собой дилемму, поскольку очень многие остались бы в результате без работы.

Корреспонденты побывали в гостях у Карлы и Анджело, они приводят их в комнату своего сына Джорджио. Он умер в январе прошлого года от саркомы мягких тканей, ему было всего 15 лет. Родители рассказывают, что перепробовали все виды лечения по всей стране, но ничего не помогло:

– Вы попадаете в настоящий ад, ни с чем другим не сравнить просто. И мне интересно: что же будет дальше, если источники загрязнений так и не закроют? Возможно, этим детям лучше было бы совсем не родиться, чем пройти через то, что прошёл наш сын, это не выразить словами... Никому такого не пожелаешь.

Карла и Анджело создали ассоциацию, чтобы поддержать других родителей из Таранто, оказавшихся в такой же кошмарной ситуации. По данным Национального института здоровья, в Таранто вероятность заболеть раком у детей на 54% выше, чем в среднем по стране. Из этих труб в атмосферу попадает столько же вредных выбросов, как из 400 мусоросжигательных заводов. Местные СМИ, ссылаясь на данные прокуратуры, сообщают, что за последние семь лет 11 550 человек скончапись здесь от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний из-за загрязнений.

– Доступ на эту территорию закрыт властями из-за чрезмерного уровня диоксина… Но самое удивительное в том, что вплотную к этой зоне расположена начальная школа.

Дети в этом районе часто остаются дома. Школа закрывается, когда ветер несёт с завода токсичную пыль.

Семь лет назад прокуратура приказала конфисковать завод и арестовать руководство за серьёзные нарушения экологических правил. Два года назад предприятие приобрела компания Arcelor Mittal, заявив, что произведёт здесь реконструкцию. Но местные жители заявляют, что разочарованы движением «Пять звёзд», которое обещало закрыть завод, но обещания не сдержало.

– Мне 51 год, и я дважды болел раком, – говорит один из местных жителей. – Я больше не доверяю этому Итальянскому государству, никому не доверяю.

Это дело рассматривается теперь в Брюсселе, где Европейская комиссия открыла в отношении Италии две процедуры о нарушении закона. Одна из них касается несоблюдения стандартов ЕС по промышленным выбросам. Активистка Антония Баталья уже много лет борется за то, чтобы в европейской столице оказали давление на итальянское правительство:

– Экологическая проблема по-прежнему сохраняется, и мы надеемся, что Европейская комиссия сможет оказать поддержку городу Таранто и сможет помочь в решении этой крайне важной проблемы, которая по-прежнему остаётся нерешённой.

Над Таранто сгущаются сумерки, и на фоне вечернего неба из заводской трубы поднимаются клубы тёмного дыма.