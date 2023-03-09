Петр Павел стал новым президентом Чехии

Петр Павел вступил в должность президента Чехии. Инаугурация проходила в Пражском Граде. На церемонии присутствовали депутаты парламента, сенаторы, члены правительства, а также бывшие главы республики, дипломаты и представители зарубежных делегаций.

После принесения присяги Петр Павел официально стал четвёртым президентом Чехии. На прошедших в январе выборах он получил почти 60% голосов - это лучший результат в истории страны. До ухода в политику Павел был отставным генералом армии, некоторое время возглавлял военный комитет НАТО. После российского вторжения в Украину Павел призывал к переговорам между Москвой и Киевом, но подчеркивал нерушимость украинского суверенитета.

Предшественник Петра Павла Милош Земан был президентом с 2013. В последние годы его рейтинг достиг особенно низкого уровня. Оппоненты Земана обвиняли его, в частности, в излишней близости с Владимиром Путиным и в пророссийской позиции.