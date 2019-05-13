Как человек в инвалидном кресле стал "Сталингулагом"

Пока Александр Горбунов передвигается на инвалидной коляске по московскому Парку Горького, к нему подходят незнакомые люди. «Спасибо вам!» — кричит проезжающий велосипедист, снимая его на телефон.

Горбунов - автор некогда анонимного «Сталингулага», одного из самых читаемых российских политических блогов. У его «Твиттера» больше миллиона подписчиков, а у одноименного «Телеграм»-канала - 370 тысяч.

Называя себя «простым россиянином», «Саней из Дагестана», блогер часто использует ненормативную лексику и открыто критикует власть. «Я не знаю, в чем секрет успеха, - скромно говорит он, - но мои читатели мне говорят: «Ты пишешь то, о чем мы думаем». Наверное, это потому что мы один народ. Я живу с ними в одной стране, у нас одни интересы и одни желания».

В прошлом году РБК опубликовал расследование, в котором назвал Горбунова возможным автором «Сталингулага». Тогда блогер решил отшутиться и остаться в тени, но в конце мая в истории произошел неожиданный поворот. По словам мужчины, к его родственникам в Махачкале и Москве пришли «люди в форме», пытаясь навести о нем справки.

Несмотря на то, что правоохранительные органы не подтвердили факт общения с родственниками Горбунова и не пытались связаться с ним самим, мужчина чувствует себя в опасности. «В данной ситуации я считаю, что публичность — это выход из той ситуации, в которую я попал, — говорит он. – В нашей стране нет другой возможности как-то себя обезопасить человеку, который не совершал никаких преступлений».

Саня из Дагестана

Горбунов родился в Махачкале со спинально-мышечной атрофией - генетическим расстройством, которое приводит к потере контроля над мышцами тела. Его отец работал строителем, а мать - в торговле. С рождением сына ей пришлось оставить работу, поскольку ребенку требовался круглосуточный уход. «Нет такого, чтобы они мне когда-то сказали, что мое рождение что-то изменило, - говорит Горбунов. – Но, конечно, я сейчас понимаю, что когда рождается ребенок с ограниченными возможностями, то это абсолютно все меняет в жизни этой семьи».

О детстве блогер отзывается с теплотой и говорит, что, несмотря на неповоротливость недорогого инвалидного кресла, проблем в общении со сверстниками у него никогда не было. «В Махачкале, где я жил, у нас был двор на несколько домов. Там мы и общались. Кто-то был постарше, кто-то помладше. Мы все ходили друг к другу на дни рождения, общались. Было весело», - рассказывает он.

Получив юридическое образование в Дагестане, Горбунов вскоре переехал в Москву. Желая добиться большей независимости, он рано начал работать. Сейчас мужчина снимает квартиру в столице и зарабатывает торговлей ценными бумагами. По его словам, свобода для человека с его диагнозом стоит дорого и работать приходится много.

«Я хочу жить максимально свободно, насколько это возможно в моей ситуации, - говорит он. - При этом не обременять близких людей, которые мне дороги, которых я люблю. Поэтому я не воспринимаю работу как какой-то тяжелый труд».

«Раз ты на коляске, ты должен только молиться и просить помощи»

На коляске установлен держатель для смартфона. Слегка наклоняясь вперед, Горбунов отвечает на звонки по громкой связи и набирает тексты указательным пальцем левой руки. Кисть правой руки, лежит на джойстике. Когда длинные как у пианиста пальцы, деформированные болезнью, наклоняют рычаг вперед, кресло послушно начинает движение.

Несмотря на кажущуюся неповоротливость устройства, Горбунов уверенно едет в потоке людей. Преодолеть более сложные участки дороги ему помогают два мужчины-ассистента. Они же помогают сделать глоток воды или закурить. «Я не могу быть независимым больше минут 15. Потому что захочется попить воды, захочется поесть, захочется пересесть на диван или лечь на кровать», - говорит Горбунов.

По его словам, многое в его жизни сложно объяснить людям не в инвалидной коляске. Человек с ограниченными возможностями часто оказывается выкинутым из общества. «В России людей в инвалидных колясках практически не встретить на улицах, потому что у них нет возможности по ним передвигаться. Более того, есть огромное количество людей, которые не могут даже выйти из квартир».

Помимо очевидных ограничений, Горбунов говорит, что часто сталкивается со стигматизацией. «Когда стало известно, что я веду канал "Сталингулаг" был миллион комментариев: как ты можешь материться? – рассказывает он. - Мол, раз ты на коляске, то ты не можешь ничего, ты должен только молиться, просить помощи у кого-нибудь и смотреть на мир из окна своей квартиры, желательно не выходя оттуда».

По словам Горбунова, недуг ухудшает его состояние каждый день, но он отказывается посещать врачей. «Я хочу жить полной, насыщенной жизнью, - говорит он. – а не следить за приемом таблеток».

«В этом, надо сказать, и есть отражение «Телеграм»-канала «Сталингулаг», - добавляет он. - Я там пишу, как мне хочется, и в той манере, которой мне хочется. Несмотря на то, что меня за это некоторые критикуют. Но в этот момент я так думаю, я так чувствую, я считаю, что я имею на это право».