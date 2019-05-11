"Большой шлем" по дзюдо: и неудачи олимпийской чемпионки

Хидаят Гейдаров принес первое "золото" азербайджанской сборной на домашнем турнире "Большого шлема" по дзюдо. В финале он вышел на татами против израильтянина Тохара Битбуля. В основное время победителя выявить не удалось. "Голден скор" продлился три с половиной минуты. В итоге израильтянин уступил азербайджанцу по сумме штрафных очков.

Гейдаров выиграл первое "золото" турниров "Большого шлема" в своей карьере. В копилке азербайджанца уже есть "бронза" чемпионата мира, а также "золото" и "серебро" чемпионата Европы, но в этом сезоне на пьедестал почета он поднялся впервые.

Бронзовые награды в той же весовой категории взяли еще два азербайджанских дзюдоиста – Рустам Оруджев и Тельман Валиев.

Тидзуру Араи, действующая чемпионка мира в категории до 70 килограммов, вновь доказала, что ей нет равных. В финале она одолела шведку Анну Бернхольм. Сначала японка подставила переднюю подножку – прием называется "аси-гурума", а затем закрепила успех с помощью техники удержания.

- Я так рада, что вновь победила в Баку. Хотя этот турнир и чемпионат мира проходят на разных стадионах, атмосфера все равно та же. Я счастлива, что вернулась сюда и вновь завоевала "золото", уже в статусе чемпионки мира, - говорит Араи.

Израильтянин Саги Муки забирает третью золотую награду в этом сезоне. На его счету – победы на этапе Гран-при в Тель-Авиве и на турнире "Большого шлема" в Екатеринбурге, а теперь и первое место на соревнованиях в Баку. В решающем поединке соперником Саги Муки стал болгарин Ивайло Иванов. Они уже встречались в финале турнира в Тель-Авиве, та встреча также закончилась победой израильтянина.

- Иванов – серьезный соперник. Я знал, что поединок будет непростым. Во время "голден скор" я смог сделать бросок. Я понимал, что меня ждет тяжелая схватка: Иванов очень умный и он умеет учиться на ошибках, - рассказывает Муки.

Уже восьмой раз поединок между Мику Таширо и Тиной Трстеняк заканчивается победой японки. Словенка, завоевавшая "золото" на Олимпиаде в Рио, пока ни разу не смогла одолеть соперницу из Страны восходящего солнца.

Азербайджанец Тельман Валиев смог блеснуть исполнением техники "аси-вадза". Притом использовал он этот прием против россиянина Дениса Ярцева, которого называют королем "аси-вадза".