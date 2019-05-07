Папа Франциск посетил Северную Македонию

Папа Римский Франциск после визита в Болгарию прибыл в Северную Македонию, где большинство населения составляют православные христиане. Однако, помимо других религиозных общин, таких как мусульмане и протестанты, также в стране проживают около 20.000 католиков. По словам экс-посол Северной Македонии в Ватикане Бартоломей Катази, этот визит Папы Римского - попытка стимулировать диалог между православными и католиками.

"Для визита он выбрал именно этот момент. Вчера он был в Болгарии, сегодня он в нашей стране и в конце месяца посетит Румынию. Так вот, эти три страны в Европе, чье население преимущественно православное. Таким образом, он пытается не только приободрить католическое меньшинство в этих странах, но и сподвигнуть его к диалогу с православными церквями", – говорит Бартоломей Кайтази.

Одна из целей визита папы - показать приверженность официального Ватикана европейскому единству и интеграции, тем самым поддерживая стремление Северной Македонии к членству в ЕС.

"Проект европейского единства - главный приоритет Святейшего Престола и администрации Ватикана из-за значения исконно христианского Европейского континента. Именно поэтому для них так важно помочь Европе сохранить свои христианские корни и христианскую мораль", – продолжает экс-посол.

Во время визита в Скопье папа также встретился с одним из немногих оставшихся в живых родственников матери Терезы, которая родилась в этом городе.

Визит Папы Франциска также воспринимается как признание мирного сосуществования между различными культурами и религиями в Македонии, которое папа определил как мост между Западной и Восточной цивилизациями.