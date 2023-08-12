Они пострадали за "мир"

Священники РПЦ, решающиеся публично произнести слово "мир" и выступающие против происходящего в Украине, лишаются возможности служить.

Священник Иоанн Коваль теперь служит в Анталии. Лишенный сана в Русской православной церкви, Коваль попал под юрисдикцию Константинопольского патриархата - после того, как доказал в суде, что был отстранен не за "самоуправство", как заявила РПЦ, а за свое отношение к войне в Украине (он заменил в молитве "О святой Руси" слово "победа" на слово "мир" вразрез с указаниям патриарха Кирилла).

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"Со словом "победа" молитва обретала пропагандистский смысл, - заявил Иоанн Коваль. - Это шло вразрез моей совести".

Русская православная церковь с первых дней полномашстабного вторжения в Украину публично поддерживает войну. Патриарх Кирилл обещает российским солдатам отпущение грехов. Священники в России и за рубежом, не следующие этой линии, отстраняются - так случилось с протоиреем Испано-Португальской епархии РПЦ Андреем Кордочкиным. "Я считаю, что обязан высказывать свое мнение, чего бы это ни стоило, - заявил СМИ отец Андрей. - Но, разумеется, я не могу призывать своих собратьев, находящихся в России, подвергать себя угрозе"

Русская Православная Церковь объясняет репрессии в отношении священников тем, что им запрещено участвовать в политике. За полтора последних года правозащитная группа "Христиане против войны" насчитала не менее 30 православных церковнослужителей, подвергшихся давлению со стороны религиозных или государственных властей.