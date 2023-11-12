В 2023-м по Эль Камино де Сантьяго прошли почти 500 тысяч человек

By Euronews

Более 438 300 человек прошли по пути Святого Иакова в 2023-м году — это рекорд.

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В воскресенье в Сантьяго-де-Компостела будет побит официальный рекорд по количеству прибывших в город паломников: более 438 300 человек прошли по пути Святого Иакова или, как его еще называют, Эль Камино де Сантьяго при том, что до конца года еще осталось около 50 дней.

Santiago de Compostela batirá mañana domingo el récord oficial de llegada de peregrinos a la ciudad -más de 438.300- casi cincuenta días antes de que termine el año, y sin que éste haya sido declarado santo. pic.twitter.com/IA0qcr6vzV — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 11, 2023

Если раньше пилигримы шли в столицу Галисии по религиозным причинам, то теперь всё больше людей делают это, чтобы соединиться с природой, познакомиться с другими или разобраться в себе.

Почти половина паломников — из Испании, остальные — иностранцы. Каждый второй из них — француз, каждый пятый — португалец.