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В 2023-м по Эль Камино де Сантьяго прошли почти 500 тысяч человек

Эль-Камино де Сантьяго
Эль-Камино де Сантьяго Авторское право Alvaro Barrientos/AP Photo
By Euronews
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Более 438 300 человек прошли по пути Святого Иакова в 2023-м году — это рекорд.

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В воскресенье в Сантьяго-де-Компостела будет побит официальный рекорд по количеству прибывших в город паломников: более 438 300 человек прошли по пути Святого Иакова или, как его еще называют, Эль Камино де Сантьяго при том, что до конца года еще осталось около 50 дней.

Если раньше пилигримы шли в столицу Галисии по религиозным причинам, то теперь всё больше людей делают это, чтобы соединиться с природой, познакомиться с другими или разобраться в себе.

Почти половина паломников — из Испании, остальные — иностранцы. Каждый второй из них — француз, каждый пятый — португалец.

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