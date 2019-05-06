Северная Македония: курс в ЕС

Курс в Единую Европу: Стево Пендаровски, избранный новым президентом Северной Македонии, уверен, что теперь европейское будущее его страны практически гарантировано. Несмотря на болезненный вопрос о названии страны — а Пендаровски поддержал переименование — кандидат от правящей партии набрал во втором туре 52% голосов.

Стево Пендаровски, избранный президент Северной Македонии:

«Второй тур прошёл спокойно, как и первый две недели назад. Мне кажется, это лучшее послание, которое мы могли бы отправить европейским странам, желающим увидеть, на что Македония способна. А она способна провести спокойные, прозрачные, демократические выборы. Я надеюсь, что на июньском саммите ЕС наши усилия в этом направлении вызовут положительную реакцию».

На фоне Преспанского соглашения о переименовании страны все остальные вопросы практически отступили на второй план. Победители уверены, что для их сограждан курс в ЕС и НАТО оказался важнее названия.

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

«Мы показали всему миру, что возможно принять ответственное, неоднозначное, смелое решение — и после этого всё равно выиграть выборы. Это наше послание всем политическим лидерам Европы: продолжайте быть европейцами, продолжайте идти по пути прогресса — несмотря то, что делают с Европой националисты и радикалы. Будущее одно: единая Европа».

Оппозиционный кандидат Гордана Силяновска полагает, что проиграла сражение, но не войну. Ведь её политику — в частности, полное неприятие нового названия республики — во втором туре поддержали 45% голосовавших:

«Если так много людей не принимают новое название, не приведет ли нас всё это к расколу вместо примирения?»

Борян Йовановски, Euronews:

«Итоги президентских выборов демонстрируют, что большинство жителей Северной Македонии, несмотря на горечь от смены названия, всё же поддерживают Преспанское соглашение с Грецией и надеются, что этот документ положит начало переговорам о членстве в ЕС. Политики ожидают, что старт будет дан на саммите ЕС в июне».