Активисты приклеили себя к зданию

Активисты природоохранной организации Extinction Rebellion ("Икстинкшн ребелион") блокировали в вход на Лондонскую фондовую биржу и приклеили себя к стенам здания. Они требуют от британских властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата планеты. Манифестанты для своей заключительной акции в рамках десятидневных выбрали деловой квартал Лондона, а также обещают собраться у на Парламентской площади. Полиция затем использовала растворитель для клея, чтобы увести активистов от входа на биржу.