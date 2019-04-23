Пчелы Нотр-Дама живы

Самые маленькие обитатели Нотр-Дама выжили при пожаре. Почти 200 тысяч пчел не оставили расположенные на крыше ульи при виде огня, а - наелись меда и уснули.

Хорошими новостями официальный представитель собора поделился с пчеловодом Николя Жеаном, который присматривает за насекомыми с 2013 года. Специалист пояснил, что у пчел нет легких, под воздействием углекислого газа они лишь становятся сонными. А как показывают снимки со спутника, пламя ульи не затронуло.

"При задымлении пчёлы наполняют зобики мёдом, становятся спокойнее. Думаю, это и произошло при пожаре: вокруг полыхали языки пламени, пчелы почувствовали дым и набросились на мед", - говорит пчеловод.

Ежегодно пчелы Нотр-Дама производят около 75 кг меда. Ульи на крыше установили в рамках городской инициативы по увеличению популяции этих насекомых в Париже.

Судьба других обитателей собора - соколов-пустельг - все еще не известна. Эта птица гнездится на внешних стенах Нотр-Дама с 1840 года.