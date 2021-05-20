Украина хранит традиции бортничества

Всемирный день пчёл, введённый Генеральной ассамблеей ООН в 2017 году, на Украине отмечают по-своему. Со времён Средневековья ведущей традицией пчеловодства здесь было бортничество - сбор мёда у диких пчёл, живущих в лесу в дуплах деревьев.

Чтобы помочь новым пчелиным семьям обосноваться в этом лесу в Киевской области, Максим Бортник выдалбливает ульи из бревен, а затем подвешивает их на деревьях на высоте от 4 до 15 метров. Дикие пчелы тщательно выбирают жильё, особенно в северных регионах. Оно должно быть защищено от ветра, чтобы пчелиное семейство благополучно пережило холодную украинскую зиму.

"Мы натираем улей старым и пахучим пчелиным воском, чтобы запах обжитого дупляка приманил сюда новую пчелиную семью", - рассказывает один из охотников за мёдом, Максим Бортник.

По данным специалистов, на Украину приходится до 6 % мировых пчелиных семейств. Эта страна - один из основных производителей мёда в Европе.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подчёркивает, что от опыления зависят 90 % видов диких цветковых растений и 75 % сельскохозяйственных культур Земли. Сокращение популяций пчел представляет угрозу для глобальной продовольственной безопасности.