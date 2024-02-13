С собора Парижской Богоматери снимают строительные леса

By Euronews

Туристы и парижане уже увидели верхушку нового шпиля знаменитого Нотр-Дама. Как и прежде, 96-метровый шпиль увенчан золотым крестом и петушком-флюгером.

РЕКЛАМА

Верхушка нового шпиля собора Парижской Богоматери открылась во всей красе. С отреставрированной конструкции постепенно убирают строительные леса. Демонтаж продлится несколько месяцев.

Девяноста шести метровый шпиль увенчан, как и прежде, золотым крестом и петушком-флюгером. Галльский петух считается одним из национальных символов Франции.

Прошлой весной мастера смонтировали шпиль, идентичный тому, что украшал Нотр-Дам до пожара, произошедшего в 2019 году.

Конструкция изготовлена из дубовой древесины и покрыта свинцом. Открытие собора Нотр-Дам запланировано на 8 декабря этого года.