EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

С собора Парижской Богоматери снимают строительные леса

Париж, Франция
Париж, Франция Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Туристы и парижане уже увидели верхушку нового шпиля знаменитого Нотр-Дама. Как и прежде, 96-метровый шпиль увенчан золотым крестом и петушком-флюгером.

РЕКЛАМА

Верхушка нового шпиля собора Парижской Богоматери открылась во всей красе. С отреставрированной конструкции постепенно убирают строительные леса. Демонтаж продлится несколько месяцев.

Девяноста шести метровый шпиль увенчан, как и прежде, золотым крестом и петушком-флюгером. Галльский петух считается одним из национальных символов Франции. 

Прошлой весной мастера смонтировали шпиль, идентичный тому, что украшал Нотр-Дам до пожара, произошедшего в 2019 году.

Конструкция изготовлена из дубовой древесины и покрыта свинцом. Открытие собора Нотр-Дам запланировано на 8 декабря этого года.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Париж: до открытия собора Нотр-Дам остался ровно год

Четыре года со дня пожара: в Нотр-Даме восстанавливают шпиль

Собор Парижской Богоматери украсил новый флюгер

Богородица Реконструкция Пожар История собор Парижской Богоматери