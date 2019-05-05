Нотр-Дам "в духе времени"

Нотр-Дам в духе традиций или современности? Архитекторы со всего мира соревнуются в креативности и фантазии, предлагая самые смелые, если не сказать безумные проекты реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери.

Сделать кровлю из стекла, разбить на крыше сад или парк, установить на ней шпиль в стиле модерн вместо того, что был построен в 19 веке, но разрушен недавним пожаром... Почему бы и нет, говорят некоторые участники конкурса.

"Я предложил свой проект, призвав тем самым начать дебаты. Мы не обязаны воспроизводить то, что было. Мы можем создать нечто более современное со всем уважением к историческому наследию, которое являет собой это сооружение", - поясняет архитектор Александр Шассан.

А что думают жители и гости французской столицы?

"Это явный перебор. Так мы отдаляемся от оригинала", - уверен прохожий.

"Меня не смущает идея сделать собор чуть более современным. Я считаю, что нужно использовать элементы модерна", - делится мнением женщина.

"Зелёные насаждения смотрятся неллохо", - считает туристка.

Участники конкурса также предлагают заменить шпиль световыми лучами, по примеру тех, что использовали для проекции разрушенных башен-близнецов в США.

Впрочем, многие напоминают о том, что Нотр-Дам - это действующий храм и место для молитв, а не только популярная у туристов достопримечательность.