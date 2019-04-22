Совет Федерации одобрил закон об "автономном Рунете"

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе российского сегмента интернета. Речь идет о комплексе поправок, которые должны вступить в силу с 1 ноября 2019 года.

Предполагается, что после вступления в силу, Роскомнадзор будет централизованно контролировать и управлять трафиком рунета. Поправки обязывают всех операторов связи установить оборудование, способное фильтровать информацию и блокировать запрещенные ресурсы. Кроме того, должна быть создана национальная система доменных имен, предназначенная для получения и хранения информации о сетевых адресах.

По словам законодателей, проект призван обеспечить автономную работу интернета в стране в случае отключения его от мировой сети извне. Он был предложен сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Андреем Луговым. Затраты на его исполнение правительство оценивает в 30 млрд рублей.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны экспертов и неправительственных организаций, которые считают, что он может спровоцировать внутригосударственные "шатдауны" - отключение самих себя от интернета - и негативно повлияет на доступ граждан к информации.