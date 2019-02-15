TheCube: изоляция рунета не за горами?

Добро пожаловать в "Куб"! Что соцсети говорят о самых громких событиях недели?

На этой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект о суверенном интернете. Что это такое и с чем его едят?

"Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы, - обеспечение надежной работы российской части глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия". Такое объяснение дается на сайте Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин подчеркнул, что "важно не закрыть, не отрубить, а именно обеспечить безопасность".

Проект закона, как говорится на сайте, был подготовлен с учетом агрессивного характера Стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в прошлом году.

#TheCube Закон об устойчивом интернете - зачем он нужен? Подробнее: https://bit.ly/2GLmIsA Publiée par Euronews на русском sur Vendredi 15 février 2019

Да, в Госдуме говорят, что всё это нужно для безопасности сети. Но многие россияне совсем по-другому трактуют эту новость. По их мнению, речь идет об изоляции интернета.

Враньё . Изоляция нужна что бы ограничить людей на доступ к информации , в особенности к той , которая расходится с политикой Кремля . В интернете вы видите угрозу в виде потенциальной возможности мобилизации населения.. эта паранойя всегда сопутствовала гэбэшникам .... — Mark (@Mark37292171) February 12, 2019

Многие интернет-пользователи как в России, так и за рубежом вспомнили о китайском опыте.

"Россия сможет отключаться от глобальной сети в периоды конфликтов и осуществлять цензуру в сети наподобие того, что происходит в Китае", - пишет журналист издания Politico Эрик Джеллер, который специализируется на проблемах, связанных с кибербезопасностью.

Russia prepares to test its own DNS so it can cut itself off from the global internet in times of conflict or build a China-like censored web: https://t.co/4bHFF7VJay — Eric Geller (@ericgeller) February 11, 2019

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин убежден, что обсуждение закона прошло слишком спешно и без открытого диалога с IT и промышленным сообществом.

Депутат от ЛДПР Александр Шерин решил подарить разработчикам документа телефон из стаканчиков – такой, с каким раньше играли дети. Шерин выразил опасение, что не за горами тот день, когда такое чудо инженерной мысли понадобится почти всем россиянам, потому что, скорее всего, останется всего человек сто, у которых будет право общаться по мобильным телефонам и в интернете.

Как и следовало ожидать, в сети поднялась волна негодования. Но, например, этот интернет-пользователь, так же, как и многие другие россияне, сомневается, что гнев выйдет за пределы соцсетей.

Да ладно вам, перетерпели и проглотили повышение ПВ, НДС, скачок цен на бенз, проглотим и интернет-изоляцию, на улицу мы можем разве что за пальмовым маслом в соседний магазин сходить... — Конечная, поезд дальше не едет (@by_AppAchE) February 12, 2019

Да и удастся ли претворить закон в жизнь? Многие в это верят с трудом. Доказательство тому – история с Telegram. Власти пытались заблокировать мессенджер, но в итоге это ни к чему не привело.

Однажды решили отключить Телеграм.

Бросили грабли,наступили,больно..

Решили отключить интернет.

Есть плюс- грабли еще валяются! — William Wallасе (@ne_potupchik) February 13, 2019

Так о чем идет речь? Об изоляции российского интернета? Или о попытке обеспечить его безопасность и устойчивость? Что думаете вы? Мы ждем ваши комментарии. И, конечно, не забывайте участвовать в опросах на сайте euronews и на наших страницах в социальных сетях.